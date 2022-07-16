محورهای مهم دیدار الکاظمی با جو بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق امروز با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جده عربستان، دیدار کرد.

در این دیدار طرفین بر پایبندی متقابل بر شراکت دوجانبه قوی میان عراق و آمریکا طبق توافقنامه راهبردی و نیز بر عزم خود برای هماهنگی امنیتی به منظور تضمین عدم بازگشت مجدد داعش تاکید کردند.

در جریان دیدار بایدن و الکاظمی موضوعات منطقه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و از تقویت حاکمیت عراق و تمامیت ارضی و امنیت و ثبات آن سخن به میان آورده شد و طرفین بر شراکت دوجانبه به نحوی که به نفع دو کشور باشد، تاکید کردند.

همچنین طرفین بر اهمیت تشکیل دولت جدید عراق که برآورده کننده خواسته های ملت عراق باشد، اهمیت نقش منطقه ای عراق، همکاری قوی در زمینه نظامی و امنیتی، و نیز تقویت روابط دوستی و همکاری در زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و امنیتی میان دو کشور تاکید کردند.

بایدن در این دیدار از تلاشهای دیپلماتیک الکاظمی در راستای برقرای ثبات در منطقه تمجید کرد.

همچنین تاثیرات تغییرات آب و هوایی و مشکل امنیت آبی و توسعه هماهنگی عراق و آمریکا در زمینه توسعه بخش انرژی و اصلاح اقتصادی در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بایدن در جریان این دیدار از عراق باثبات و یکپارچه و دارای حاکمیت دم زد و گفت که عراق قوی توان دفاع از خود را دارد و عامل اساسی برای تحقق ثبات در منطقه است.

رئیس جمهور آمریکا از ابتکار الکاظمی در برگزاری نشست هایی میان عربستان و ایران در بغداد استقبال کرد و این تحرکات دیپلماتیک نخست وزیر عراق را در راستای منطقه امن تر و باثبات تر دانست.

وی روابط میان عراق با اردن و مصر را هم ستود.

الکاظمی هم بر پایبندی خود به طرح نزدیک کردن همسایگان عراق به یکدیگر و برقراری دوستی میان آنها به منظور حل چالشهای منطقه ای و تحقق توسعه پایدار، تاکید کرد.

این دیدار در حاشیه نشست جده با حضور رئیس جمهور امریکا و سران برخی کشورهای عربی در شهر جده عربستان سعودی انجام شد.