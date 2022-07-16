هشدار معاون وزیر صمت نسبت به مهاجرت شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه میرزایی، معاون وزیر صمت در نشست هم اندیشی برگزیدگان صنعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: قرار است امسال بر اساس نام گذاری سال جاری شرکتهای دانش بنیان وارد تولید شوند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه با خطر مهاجرت شرکتها رو به رو هستیم، ادامه داد: زمانی گفته میشد المپیادهای علمی برگزار نشود تا نخبگان ما شناسایی نشوند و آنها را از ایران خارج نکنند.
وی تأکید کرد: تازه آنها نخبگان نظری بودند؛ اما الآن با مشکل خروج نخبگان علمی و عملی مواجه هستیم که تیم تشکیل داده اند و شناسایی میشوند و به صورت تیمی خارج میشوند که خطرناک است.
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