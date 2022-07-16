دلایل تغییر معاون سیاسی وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در گفتگویی در رابطه با علت تغییر محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی خود، اظهار داشت: معاون سیاسی بنده دکتر خرمشاد به علت کسالتی که داشتند و تداوم آن، خود اصرار داشتند که انجام‌وظیفه در این مسئولیت سنگین برایشان عملی نیست. به همین علت ما انتخاب جدیدی انجام دادیم و دکتر غلامرضا را به‌عنوان مسئول معاونت سیاسی برگزیدیم.

وی در خصوص محمدرضا غلامرضا معاون جدید سیاسی خود عنوان کرد: ایشان تجربیات گسترده‌ای در حوزه مسائلی سیاسی دارند و در سال‌های گذشته مسئولیت‌های مختلفی را در سطح معاون وزیر داشته‌اند. همچنین هم نفس با سردار شهید سلیمانی بوده‌اند؛ بنابراین هم‌ظرفیت‌های شخصی ایشان و هم تجربیات مدیریتی و عملیاتی ایشان گران‌سنگ و خوب است.

وزیر کشور در این گفتگو، هجمه رسانه‌های معاند در خصوص این تغییر را بی‌اهمیت دانست و بیان کرد: رسانه‌های خارجی همواره انتخاب یک فرد مثبت و مفید و توانمند در مسئولیت‌های سنگین را برنمی‌تابند و انتقاد می‌کنند هرچند برای ما ارزشی ندارند چون معلوم است که آن‌ها به دنبال فهم عمیق از مسائل و انتخاب‌های ما نیستند.

وحیدی افزود: آن‌ها تلاش می‌کنند هر چیزی را به‌عنوان یک دست‌مایه برای تبلیغ علیه نظام قرار دهند که بسیار کم‌ارزش و بی‌اهمیت هستند.

بر اساس این گزارش، آئین معارفه «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی جدید وزارت کشور، دوازدهم تیر ماه با حضور احمد وحیدی وزیر کشور برگزار شد. پیش از وی «محمدباقر خرمشاد» معاون سیاسی وزیر کشور بود که ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ از سمت خود کناره‌گیری کرد؛ وی ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با حکم وحیدی این مسئولیت را عهده‌دار شده بود.