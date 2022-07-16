شناسایی ۲۷۰۴ بیمار جدید کرونایی / ۹ نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷۰۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۵۳۲ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۷۲۷ نفر رسید.
متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۸۶ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۶۷ هزار و ۶۹۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
۴۴۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۲ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۱۵۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
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