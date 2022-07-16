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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۸

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛

محله دباغی شیراز الگوی نوسازی محله ای در کشور است

محله دباغی شیراز الگوی نوسازی محله ای در کشور است

شیراز - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به آغاز نوسازی محله‌ای، پروژه محله دباغی شیراز را از نمونه‌های موفق در این زمینه برشمرد که اکنون در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی در بازدید از بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شیراز، درباره پروژه دباغی بیان کرد: موقعیت قرارگیری محله دباغی در شهر به لحاظ اهمیت و مناسبت شبکه دسترسی‌های اصلی و پیرامونی از ویژگی‌های مهم این محله محسوب شده و به آن اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد.

او ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های بارز این محله مجاورت با بافت تاریخی و فرهنگی شیراز و امکان تأمین بخشی از خدمات پشتیبانی بافت تاریخی در این محله است.

به گفته آئینی، اجرای پارک محله، احداث خانه محله و خانه فرهنگ در مرکز این محله ۳۱ هکتاری و احداث پروژه ۳۲ واحدی به علاوه دو پروژه دیگر در اطراف این مرکز محله تأثیر بسزایی در نوسازی آن دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس نیز پروژه نیکان را یکی از بزرگترین پروژه‌های مشارکتی دانست که طی سال‌های اخیر در مرکز بافت فرهنگی و تاریخی شیراز احداث شده است و گفت: این پروژه در عرصه‌ای به مساحت ۱۸ هزار و۷۵۰ متر مربع با مساحت زیربنایی حدود ۴۵ هزار مترمربع در سه سطح زیر زمین، همکف و اول در دست اجراست.

محمودرضا طالبان، ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه در قالب فضاهای گردشگری اقامتی سنتی به میزان ۴ هزار و ۷۵۲ متر مربع، فضای تجاری به میزان ۱۴ هزار و ۹۰۰ متر مربع در قالب ۴۹۲ واحد تجاری، فضاهای فرهنگی به متراژ ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع، ۱۸۵ واحد انباری تجاری و ۴۱۰ پارکینگ از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و در سال ۱۳۹۸ بخش عمده‌ای از آن به اتمام رسیده و بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این پروژه در مجاورت مدرسه خان یکی از آثار برجسته و فاخر تاریخی فرهنگی بر جای مانده از دوره صفویه در شیراز قرار دارد، عنوان کرد: برای احداث این اثر ماندگار و تکرار نشدنی که بر اساس اصول معماری ایرانی اسلامی اجرا شده است، تاکنون مبلغی بیش از ۲ هزار میلیارد ریال توسط شرکت عمران و توسعه فارس که سرمایه‌گذار این پروژه بوده و از بزرگترین شرکت‌های سهامی عام در منطقه جنوب کشور به شمار می‌رود، هزینه شده است.

به گفته او؛ اجرای این پروژه نه تنها موجبات اشتغال مستقیم برای ۱۵۰۰ نفر و غیرمستقیم به میزان ۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند، بلکه به عنوان یک پروژه توسعه محور شهری نقش بسزایی در افزایش مراکز گردشگری دارد و منجر به تغییر سیمای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق اطراف شده به طوری که این منطقه در آینده نزدیک به مرکز گردشگری تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 5539500

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    نظرات

    • GB ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      بازار وکیل و انشعابات را دریابید، فرسودگی تعمیر نشده در داخل، تعمیرات سرخود و تعویض درهای قدیمی، سیم کشی‌های فرسوده و غیر استاندارد، آب و وفاضلاب غیر استاندارد، نصب لوازم برودتی و سرمایی داخل راهروی بازار، تابلوهای غیر همگون و غیر استاندارد و..... اصلا زیبنده این اثر باستانی نیست، شهرداری شیراز هم ک

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