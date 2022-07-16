محله دباغی شیراز الگوی نوسازی محله ای در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی در بازدید از بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی شیراز، درباره پروژه دباغی بیان کرد: موقعیت قرارگیری محله دباغی در شهر به لحاظ اهمیت و مناسبت شبکه دسترسیهای اصلی و پیرامونی از ویژگیهای مهم این محله محسوب شده و به آن اهمیت ویژهای میبخشد.
او ادامه داد: از دیگر ویژگیهای بارز این محله مجاورت با بافت تاریخی و فرهنگی شیراز و امکان تأمین بخشی از خدمات پشتیبانی بافت تاریخی در این محله است.
به گفته آئینی، اجرای پارک محله، احداث خانه محله و خانه فرهنگ در مرکز این محله ۳۱ هکتاری و احداث پروژه ۳۲ واحدی به علاوه دو پروژه دیگر در اطراف این مرکز محله تأثیر بسزایی در نوسازی آن دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس نیز پروژه نیکان را یکی از بزرگترین پروژههای مشارکتی دانست که طی سالهای اخیر در مرکز بافت فرهنگی و تاریخی شیراز احداث شده است و گفت: این پروژه در عرصهای به مساحت ۱۸ هزار و۷۵۰ متر مربع با مساحت زیربنایی حدود ۴۵ هزار مترمربع در سه سطح زیر زمین، همکف و اول در دست اجراست.
محمودرضا طالبان، ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه در قالب فضاهای گردشگری اقامتی سنتی به میزان ۴ هزار و ۷۵۲ متر مربع، فضای تجاری به میزان ۱۴ هزار و ۹۰۰ متر مربع در قالب ۴۹۲ واحد تجاری، فضاهای فرهنگی به متراژ ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع، ۱۸۵ واحد انباری تجاری و ۴۱۰ پارکینگ از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و در سال ۱۳۹۸ بخش عمدهای از آن به اتمام رسیده و بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه این پروژه در مجاورت مدرسه خان یکی از آثار برجسته و فاخر تاریخی فرهنگی بر جای مانده از دوره صفویه در شیراز قرار دارد، عنوان کرد: برای احداث این اثر ماندگار و تکرار نشدنی که بر اساس اصول معماری ایرانی اسلامی اجرا شده است، تاکنون مبلغی بیش از ۲ هزار میلیارد ریال توسط شرکت عمران و توسعه فارس که سرمایهگذار این پروژه بوده و از بزرگترین شرکتهای سهامی عام در منطقه جنوب کشور به شمار میرود، هزینه شده است.
به گفته او؛ اجرای این پروژه نه تنها موجبات اشتغال مستقیم برای ۱۵۰۰ نفر و غیرمستقیم به میزان ۵۰۰ نفر را فراهم میکند، بلکه به عنوان یک پروژه توسعه محور شهری نقش بسزایی در افزایش مراکز گردشگری دارد و منجر به تغییر سیمای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق اطراف شده به طوری که این منطقه در آینده نزدیک به مرکز گردشگری تبدیل خواهد شد.
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