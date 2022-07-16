۱۷ شهرستان فارس زرد کرونایی شد/الزام استفاده از ماسک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید حسینی ظهر شنبه در پانصد و پانزدهمین نشست ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از افزایش موارد بستری و سیر صعودی کرونا در فارس در پی ورود کشور به موج هفتم کروناویروس، خبر داد.

او با اشاره به رنگ بندی نقشه استان در زمینه کرونا و افزایش پنج شهر زرد به استان فارس در مقایسه با هفته گذشته گفت: بر اساس آخرین نقشه رنگ بندی کرونا، در حال حاضر هفده شهرستان استان شامل شیراز، اقلید، خرم بید، سرچهان، رستم، ممسنی، بیضا، زرقان، خرامه، کوار، فسا، قیر و کارزین، خنج، گراش، مهر، لارستان و جویم در وضعیت زرد و سایر شهرستان‌ها در وضعیت آبی هستند.

رئیس دانشگاه تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا با کمک و همراهی تمام اقشار جامعه در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، از افزایش شهرستان‌های با وضعیت زرد جلوگیری و روند کرونا در استان را کاهش دهیم.

دکتر حسینی ادامه داد: با توجه به قدرت انتشار بالای زیرسویه جدید کرونا که هر فرد مبتلا، قادر به انتقال بیماری به ۱۸ فرد است، از مردم استان می‌خواهیم هرگونه نشانه ابتلاء به بیماری را جدی قلمداد کرده و ضمن پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران، با مراجعه به پزشک مانع از شدت یافتن علائم بیماری شوند.

استفاده از ماسک در محیط‌های سربسته و شلوغ الزامی است

مسؤول ارشد حوزه سلامت فارس با بیان اینکه رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در ماه‌های گذشته از سوی مردم کاهش داشته، ضرورت رعایت این شیوه نامه‌ها به ویژه استفاده از ماسک را به عنوان راهکار مؤثر مقابله با شیوع کرونا در جامعه یادآور شد و افزود: لازم است به ویژه در محیط‌های بسته، وسایل حمل و نقل عمومی و مکان‌های شلوغ مانند مراکز خرید و اماکن ورزشی، از ماسک استفاده کنیم.

دکتر حسینی همچنین واکسیناسیون را از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا دانست و با تاکید بر ضرورت مراجعه تمام افراد واجد شرایط در استان به مراکز منتخب واکسیناسیون علیه کرونا و تکمیل چرخه واکسیناسیون در شرایط کنونی گفت: استقبال از واکسن کرونا نسبت به ماه گذشته در استان افزایش داشته و برنامه واکسیناسیون در استان فارس با قوت در حال پیگیری است.