جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (شنبه ۲۵ تیر)، جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در این جلسه گفت: به استناد ماده ۳۴۲ آئین دادرسی کیفری، کیفرخواست به رؤیت متهمین رسیده و به آنان ابلاغ شده است.

وی افزود: به استناد ماده ۳۸۵ آئین دادرسی کیفری متهمین می‌توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کنند.

قاضی صلواتی تاکید کرد: به استناد ماده ۳۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری متهمین و وکلای آنان می‌توانند ظرف ۱۰ روز اعتراضات خود به کیفرخواست را به دادگاه اعلام کنند.

بر اساس کیفرخواست صادره میلاد حاتمی فرزند محسن، به افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد (باتوجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) و همچنین تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.

همچنین محمدرضا زاهدی فرزند بیژن یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پول شویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه epay و صادرات پی، معاونت در افساد فی‌الارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام می‌کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.

قابل ذکر است نام ۲۰ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست ذکر شده است.

گفتنی است «میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.

متهم با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با بدست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد و مخاطبان خود را برای بدست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می‌کرد.

گفتنی است عمده سایت‌های قمار و شرط بندی پشتیبانی شده توسط شبکه‌ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده، در واقع الگوریتم‌های کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت کننده در آنها توسط روش‌های پیچیده کلاهبرداری مالی می‌شود.