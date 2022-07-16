به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم فرامرز نصری پیش از ظهر شنبه در مراسم تکمیل ظرفیت دانش‌آموختگی دانش‌پژوهان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا رشت با بیان اینکه بستر دریا امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی امروزه در موقعیت ژئوپلتیکی قرار دارد که در دنیا تأثیرگذار است.

وی ناوگان‌های نظامی و نیروی دریایی را پیشران قدرت دریایی دانست و افزود: قدرت دریایی در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و استفاده از بستر دریا برای رشد و پیشرفت کشور معنا پیدا می‌کند.

امیر نصری به چشم طمع دشمنان به این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: قدرت نیروی دریایی هر کشور بیانگر اقتدار نظامی آن است و امروزه کشورهای قدرتمند برای نشان دادن اقتدار خود نیروی دریایی خود را به رخ هم می کشند.

معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه قدرت حرکت نیروی دریایی ارتش رو به افزایش است، اضافه کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص در داخل کشور از اهمیت ویژه ای برای نداجا برخوردار است.

امیر نصری تصریح کرد: آموزش نیروی انسانی متخصص در ایجاد جهش و انگیزه مضاعف و همچنین آموختن علم و فناوری در رشد و اعتلای نیروی دریایی تأثیر دوچندان دارد.