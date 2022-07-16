به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور پیش از ظهر امروز شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ با سخنرانی حسین روزبه، معاون توسعه روابط فرهنگی بینالمللی و توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر این اجلاس در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
روزبه در این نشست گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اصلیترین قرارگاه و راهبر اصلی دیپلماسی فرهنگی ایران است و در کنار سازمانهای دیگر وظیفه ارائه تصویری درست از انقلاب اسلامی ایران را در خارج از کشور برعهده دارد. بر اساس نصوص قانونی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باید به انسجام بخشی فعالیتهای دیگر سازمانهای ایرانی حاضر در عرصه بینالملل هم بپردازد.
وی افزود: در دوره مدیریت جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس نیازهای میدانی و همچنین رویکردهای جدید مدیریتی نگاهی تحولی در برنامهها رخ داده و منجر به طراحی یک سند تحول شده است. شرایط زمانی و تحولات بینالملل، ضرورت تدوین این سند تحول را برای سازمان پیش آورده است.
روزبه ادامه داد: جریان حاکم بر نظام بینالملل که از آن با عنوان جریان سلطه نام برده میشود، دوران اضمحلال خود را میگذارند. امروزه همه از افول فرهنگ آمریکایی نام میبرند و بسیاری از آزاده مردان در سراسر جهان فرهنگ آمریکایی را به چالش میکشند. در دورانی به سر میبریم که جذابیت حرفهای «دیگری»ها بیشتر شده است. در همین راستا برای ملتهای جهان جذابیت انقلاب اسلامی ایران و ایدههای آن نیز بیشتر شده است.
معاون توسعه روابط فرهنگی بینالمللی و توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوت و غنای ایدههای انقلاب اسلامی ایران گفت: ایدههای انقلاب اسلامی ایران میتواند به صورت موثر در جهان جریان داشته باشد. برای رسیدن به این هدف ما در حوزه اقدامات و شبکههای همکاریمان نیاز به تحول داشتیم و شیوههای گذشته به ما توان نقش آفرینی نمیدادند.
«مقاومت» گفتمان فرهنگی مسلط بر منطقه است
روزبه بخش دیگری از سخنان خود را به واقعیتهای منطقه خاورمیانه اختصاص داد و گفت: واقعیتهای میدانی و شواهد غیرقابل انکار در منطقه حاکی از تسلط گفتمان فرهنگی مقاومت است. البته میتوان از دو گفتمان در منطقه صحبت کرد: گفتمانی که به دنبال تحمیل فرهنگ خود بر ملتهای منطقه است و گفتمانی دیگر که گفتمان مقاومت است که ملتها دنبال میکنند و بر مبنای آن میخواهند ایده بازگشت به خویشتن را به عرصه اجرا بیاورند. جمهوری اسلامی ایران از گفتمان مقاومت حمایت میکند و یکی از پایگاههای اصلی و منادیان آن است. اصولا مقاومت از حوزه فرهنگ آغاز میشود.
وی اضافه کرد: اکنون ملتهای با سابقه درخشان تمدنی در منطقه مقابل جریانی قرار گرفتهاند که قصد تحمیل «خواست» خود را دارد. واقعیت منطقه همین دوگانه موجود است. در کنار این دوگانه، ما با افزوده شدن ابرمولفهای به نام فضای مجازی به فعالیتهای فرهنگی بینالمللی هم مواجه هستیم. این سه مسئله ما را به برنامههای تحولیمان کشانده است. ایران هیچگاه از عرصه فرهنگی دنیا غایب نبوده است. منطق تفکر ایرانی منشعب شده از تفکر اسلامی است و به همین دلیل هم همیشه حرفها و ایدههای جذاب و موثر فرهنگی برای دنیا داشته است. تمدن و تفکر ایرانی همیشه چهرهها و شخصیتهای سترگ را به بشریت عرضه کرده است و این ظرفیتهای ما را برای رساندن صدای فرهنگ معاصرمان به جهانیان غنیتر میکند.
محورهای ششگانه تحول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
روزبه در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند تحول در فعالیتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اشاره کرد و گفت: مباحثی را که بیان کردم ضرورت تحول در برنامهها و فعالیتهای سازمان را پیش میکشید. ما مولفههای تحول را در ۶ محور طبقه بندی کردیم؛ ۱.روایتگری موثر و جریانساز از انقلاب اسلامی و ایران. تاکنون روایتهای موثر از توان ملت ایران در جریانهای رسانهای دنیا سانسور شده است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دارا بودن شبکه موثر و فعال میتواند راهبر این روایتگری موثر باشد. به همین دلیل رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای این موضوع مسئولیت پیدا کرده و برنامههای سال ۱۴۰۱ خود را تدوین کردهاند.
وی افزود: محورهای بعدی از این قرار است، اجتماعی سازی گفتمان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران؛بر این اساس رایزنان فرهنگی ماموریت پیدا کردهاند تا بجز ارتباط با نخبگان کشورهای محل ماموریت خود برنامه ریزیهای موثری نیز برای ارتباط با تودههای مردم انجام دهند. ۳.حضور هدفمند در زیستبومهای جدید ارتباطی و فضای مجازی. ۴. افزایش سهم ایران در بازارهای صنایع فرهنگی دنیا. ۵. بازآرایی کنشگران فعال در عرصه دیپلماسی فرهنگی بینالمللی و ۶.متناسب سازی نیروی انسانی درون سازمان.
روزبه ادامه داد: آخرین اجلاس رایزنان فرهنگی ایران ۱۰ سال پیش برگزار شد و از آن سال تاکنون تحولات جهانی بسیار بوده است. برای اینکه شبکه اقدام ما به یک افق منسجمی دست پیدا کند اجلاس رایزنهای فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. این اجلاس از یکم تا ششم مردادماه در تهران برگزار میشود. اجلاس به گونهای طراحی شده که همه بازیگران موثر در عرصه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشند و سخنان و ایدههای خود را بیان کنند. در این اجلاس رایزنان ما با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نشست خواهند داشت و همچنین ما میزبان وزارت امور خارجه و سازمان صدا و سیما هم خواهیم بود. همچنین نهادهایی چون جامعه المصطفی العالمیه، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، بنیاد سعدی و... نیز در این اجلاس حضور دارند. چند نشست تخصصی در زمینه دیپلماسی فرهنگی با حضور نخبگان و همچنین برپایی نمایشگاه پشتیبانان رایزنان فرهنگی ایران نیز از جمله برنامههای جنبی اجلاس است.
در دوره جدید با وزارت امور خارجه تعامل خوبی داریم
روزبه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا علیرغم اینکه رایزنان فرهنگی ایران در تعامل با وزارت امور خارجه انتخاب میشوند، اما برخی از سفرای ایران حاضر به همکاری با آنها نیستند و یا اینکه در روند حضور آنها در محل ماموریتشان اشکال و اختلال ایجاد میکنند، گفت: در دوره جدید تعامل حداکثری با وزارت امور خارجه داریم چرا که همه ما نمایندگان ایران در خارج از کشور هستیم و باید وحدت گفتمانی داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به سیطره گسترده نظام هالیوود و همچنین کمپانیهای غربی فعال در عرصه صنایع فرهنگی، حضور ایران در بازار جهانی را – که به رویایی دست نیافتنی شبیه است – چگونه برنامه ریزی میکنید؟ گفت: ما اعتقاد داریم که میتوانیم به این مهم برسیم و این رویا نیست. ما قطعا به این هدف دست خواهیم یافت.
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