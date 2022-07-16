۷ نفر دیگر از مسببان ریزش ساختمان متروپل بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان مرکز استان خوزستان از دستگیری ۷ نفر دیگر از مسببان ریزش ساختمان متروپل خبر داد.

صادق جعفری چگنی اعلام کرد: با توجه به نظرات کارشناسان ۷ نفر دیگر به عنوان مقصر در ریزش ساختمان متروپل دخیل بودند که دستگیر و بازداشت شدند.

دادستان مرکز استان خوزستان بیان کرد: تحقیقات تکمیلی رو به پایان است و در اسرع وقت کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.

همچنین جعفری چگنی در خصوص تفاضل دیه بانوانی که در حادثه متروپل جان خود را از دست دادند، گفت: با توجه به اینکه ۷ نفر از متوفیان حادثه متروپل خانم بودند بنابراین به موجب قانون مجازات اسلامی امکان پرداخت مازاد دیه توسط صندوق تأمین خسارات بدنی وجود دارد به همین منظور اقدامات اولیه در جهت پرداخت دیه از این طریق صورت گرفته و در حال انجام است.