ابرقدرت ها در دوران کرونا مثل هیتلر با ما رفتار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عیناللهی، در اولین همایش ملی لالههای سپید که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: پدیده ایثار و شهادت، در مقاطع مختلف تاریخ کشور ما خودنمایی میکند.
وی با تاکید بر قدردانی از شهدا، تصریح کرد: ما باید همیشه نام شهدا را بر زبان داشته باشیم و هر کوچه و محلهای به نام شهدا مزین شود.
وزیر بهداشت در ادامه با عنوان این مطلب که ابرقدرتها در دوران کرونا مردود شدند، گفت: ابرقدرتها با ما مثل هیتلر رفتار کردند، چون دارو و واکسن را برای مردم ما تحریم کردند.
عین اللهی افزود: در دوران کرونا، این دانشمندان ما بودند که افتخار آفرینی کردند و توانستند ۶ نوع واکسن بسیار پیشرفته تولید کنند.
وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که واقعیت جامعه پزشکی کشور در دوران کرونا نمایان شد، گفت: تا قبل از دوران کرونا، دستهایی به دنبال جداسازی جامعه پزشکی از مردم بودند.
وی افزود: کرونا نشان داد کادر سلامت همراه مردم است و ما شاهد ایثارگری جامعه پزشکی در این دوران بودیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: رسالت ما، نشان دادن ایثار کادر سلامت است.
عین اللهی، در حاشیه این مراسم، با حضور در جمع خبرنگاران با عنوان این مطلب که طی چند روز اخیر مراجعه به مراکز واکسیناسیون بسیار خوب بود، گفت: آمارها نشان میدهد که تعداد واکسنهای تزریق شده در چند روز اخیر بالا رفته که امیدواریم همین روند ادامه یابد که در این صورت نگرانی زیادی نداریم و بیماری میتواند کنترل شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت شیوهنامههای بهداشتی، افزود: مردم به ویژه فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک را به ویژه در محیطهای سربسته مانند هواپیما، اتوبوس، قطار و… داشته باشند. امیدوارم این موج را با موفقیت طی کنیم. مراکز درمانی ما هم آمادگی کامل دارند. البته امیدواریم کار مردم خیلی به مراکز درمانی نکشد، اما به هر حال آمادگی لازم وجود دارد.
وزیر بهداشت درباره برخی اظهارات مبنی بر واکسن تاریخ مصرف گذشته گفت: هیچ جایی حق ندارد واکسن تاریخ گذشته را تزریق کند. واکسن یک UID دارد که هیچ تغییری داده نمیشود.
عیناللهی افزود: سازمان غذا و دارو، مشابه FDA آمریکا است؛ نظارت بر همه تاریخها نه تنها در واکسن، بلکه در همه داروها انجام میشود و این موارد به صورت الکترونیک در سامانه تیتک و سامانههای دیگر چک میشود و هیچ گونه نگرانی برای این موضوع وجود ندارد.
وی درباره اجرای طرح دارویاری نیز گفت: کمبودهای دارویی با این طرح به خوبی مرتفع میشود و تولید دارو بهتر میشود.
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