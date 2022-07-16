ترجمه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به ۴۰ زبان دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب در نشست صمیمی با جوانان کاروانهای حجاج ایرانی در مکه مکرمه، در پاسخ به مطالبات تعدادی از حاضران مبنی بر در نظر گرفتن سهمیه برای جوانان در حج آینده افزود: از ۲ میلیون نفر متقاضی ثبت نام شده برای حج تمتع طی دو دهه گذشته، همچنان یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در نوبت حج قرار دارند البته وجه پرداختی این عزیزان به صورت سپرده گذاری نزد بانک است.
وی با بیان اینکه به مرور زمینه اعزام این افراد به حج تمتع فراهم میشود، تصریح کرد: به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی تا ۱۶ یا ۱۷ سال دیگر اعزام آنها پایان یابد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: بنابر این اگر سهمیهای برای جوانان در نظر گرفته شود، پدران همین جوانان که به هنگام ثبت نام برای سفر حج، جوان بودهاند از سفر معنوی حج باز میمانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جوانان در اسلام از جایگاه رفیعی برخوردارند، گفت: از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است که فرمودند خداوند به جوانان مباهات میکند.
حجت الاسلام و المسلمین نواب افزود: جایگاه جوان در اسلام به حدی رفیع است که خداوند که خالق انسان است به جوانان البته جوانان عابد و پرستشگر مباهات میکند.
وی گفت: خواستههای نفسانی انسان را از پرستش دور میکند، مهم آن است که جوان با زیر پا گذاشتن خواستههای نفسانی همواره پرستشگر باشد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونهای از این جوانان نام برد که همواره یاد خدا و پیرو دستورات اسلام و سفارش پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) بود.
وی با اشاره به حضور مستمر شهید سلیمانی در جبهههای نبرد، افزود: سردار دلها خواستههای نفسانی را نادیده میگرفت و همواره به فکر یاری مظلومان و مبارزه با ظالمان بود.
سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه جوانانی که به حج مشرف شدهاند از جوهره ایمان بهره بردهاند، از آنها خواست تا از طریق صیقل دادن این جوهره از غبارآلودگی آن محافظت و به گونهای عمل کنند که فردایشان بهتر از امروز باشد.
نظر شما