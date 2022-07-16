۴رام قطارشهری اصفهان در چین آماده تحویل

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن واعظی فر ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه خط یک مترو اصفهان به طول ۲۱ کیلومتر و ۲۰۰ متر از شهرک قدس خیابان امام خمینی (ره) در شمال غرب تا ترمینال صفه در جنوب شهر اصفهان اجرا شده و ۲۰ ایستگاه دارد، اظهار داشت: این خط که هم اکنون در حال بهره‌برداری است ۸۷ درصد پیشرفت دارد و ۱۳ درصد باقی‌مانده در این پروژه مربوط به واگن‌هایی است که باید تأمین می‌شد.

وی با بیان اینکه خط یک مترو اصفهان اکنون با ۱۴ رام فعالیت می‌کند در حالی که نیاز به وجود ۳۳ رام در این خط است، افزود: این خط برای خدمات دهی بهتر نیازمند تأمین تجهیزات است؛ سرفاصله‌ها و زمان انتظار مسافران در ایستگاه‌های مترو در خط یک باید ۲ دقیقه و نیم باشد در حالی که هم اکنون به دلیل نبود رام قطار این سرفاصله‌ها به ۱۱ دقیقه می‌رسد.

جابه جایی روزانه ۸۰ هزار مسافر در خط یک مترو اصفهان

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با اشاره به اینکه روزانه ۸۰ هزار نفر مسافر در خط یک مترو جابه جا می‌شود، تصریح کرد: هر قدر فاصله زمانی توقف قطارها در ایستگاه‌ها زیاد باشد مقبولیت آن برای شهروندان کمتر می‌شود؛ از این رو پیش‌تر قرارداد برای خرید قطار بسته شد، قطار نیز خریداری شده اما مشکل اصلی منابع مالی است و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند جور هزینه‌های بالای قطار شهری را بر دوش بکشد.

واعظی فر با بیان اینکه تأمین ۵۰ درصد اعتبارات قطار شهری بر عهده دولت و ۵۰ درصد بر عهده شهرداری است، خاطرنشان کرد: چهار رام قطار در چین آماده تحویل به ایران است؛ در سفر رئیس جمهوری به اصفهان این مسئله نیز مطرح شد که آن را حل کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به موقعیت زمینی برای هر خط واگن و قطار مخصوص آن خط باید خریداری شود، ابراز داشت: چین در قرار داد برای وندورهای مترو اصفهان (تجهیزات ساخت خطوط مترو) از تجهیزات اروپا استفاده می‌کند.

مدیرعامل سازمات قطار شهری اصفهان با بیان اینکه سیویل خط یک تمام شده است، افزود: تنها ایستگاه سی و سه پل که برای دسترسی در محدوده کارخانه میراثی چالش داشتیم و اجاره دسترسی ندادند.

تکمیل خط یک مترو در صورت تأمین اعتبار دو سال زمان می‌برد

واعظی فر با بیان اینکه تکمیل خط یک مترو اصفهان نیازمند ۱,۴۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مسیرهای دسترسی و ۱۳۰ میلیون یورو پول برای خرید قطار و تجهیزات دپو است، گفت: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز تکمیل خط یک مترو دو سال زمان می‌برد.

وی درخصوص توسعه خط یک مترو و اتصال آن به مترو شاهین شهر، ابراز داشت: طرح توسعه خط یک از سمت ایستگاه شهرک قدس به سمت دانشگاه صنعتی (میدان استقلال) حدود پنج کیلومتر و نیم است و آغاز عملیات اجرایی آن منوط به منابع مالی شهرداری است که ماه آینده به مناقصه گذاشته می‌شود؛ همچنین قرار است از منابع داخلی شهرداری به این بخش داده شود.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه توسعه خط یک مترو برعهده شهرداری اصفهان است، خاطرنشان کرد: طراحی پروژه انجام شده و استدلال ما این است که شرکت‌های در مسیر این پروژه از جمله نفت، پالایشگاه و نیروگاه کمک کنند اما شهرداری شاهین شهر ذینفع شده و برای دریافت اعتبارات پیگیر است.

واعظی فر با بیان اینکه عملیات اجرایی توسعه خط یک مترو به سمت شاهین شهر امسال آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: این مسیر نیز برای پنج ایستگاه نیاز به آزادسازی و ۱۰ رام قطار دارد که اعتبار مورد نیاز آن ۲ هزار میلیارد تومان برای ایستگاه‌ها و ۹۰ میلیون یورو برای رام و تجهیزات است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مترو بهارستان به طول ۱۹ و نیم کیلومتر در حال اجرا است و ریل گذاری این مسیر به سمت سپاهان شهر انجام شده، افزود: احداث ایستگاه سپاهان شهر نیز با شهرداری اصفهان است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه ساخت هر ایستگاه مترو حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، به وضعیت خط دو مترو اشاره کرد و گفت: خط دوی مترو اصفهان قرار بود ۷ ساله اجرا شود که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۴ شروع شده است.

۱۴ کیلومتر از خط دو مترو در اولویت اول اجرا است

واعظی فر با بیان اینکه خط دو مترو به طول ۲۴ کیلومتر و ۷۰۰ متر از شهرک دارک یا امام حسین (ع) در شمال محله زینبیه آغاز می‌شود، ادامه داد: این خط که ۲۳ ایستگاه دارد به سمت جنوب ایستگاه حافظ را به سمت خیابان آمادگاه دور می‌زند و پس از آن مسیر مترو غربی- شرقی می‌شود.

وی با بیان اینکه اولویت اول اجرا ۱۶ ایستگاه به طول ۱۴ کیلومتر تا ایستگاه شهید حجازی (ابتدای کهندژ) است، افزود: عملیات اجرایی از دو جبهه همزمان با دستگاه تی بی ام آغاز شده است و تاکنون ۳۸ درصد سفت کاری خط دوم انجام شده است.

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان به ورود دستگاه تی بی ام با قطر ۹ سانتیمتر به ایستگاه خیابان کاشانی خبرداد و خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اصفهان یک شهر میراثی است و درخصوص خط مترو با مسئولان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری تفاهم نامه داریم که عملیات اجرایی خطوط مترو آسیبی به میراث شهر وارد نکند.

وی ابراز داشت: این چالش‌ها در کشورهای دنیا نظیر فرانسه، یونان و ایتالیا نیز مطرح بوده و ما در این زمینه در خط یک مترو از کمک مشاوران خارجی کمک گرفتیم و مقرر شد که با در نظر گرفتن تمهیداتی به میراث آسیب نرسد.

خط دو مترو در ایستگاه ابن سینا متوقف نیست

واعظی فر درخصوص کشف آثار تاریخی در ایستگاه ابن سینا نیز خاطرنشان کرد: در عملیات اجرایی خط دو مترو مقرر شده در هر محدوده میراثی کاوش انجام شد در خیابان ابن سینا گزارشی آمد، گمانه زنی‌های زمین شناسی مطرح شده بود که در ارتفاعی حتی تا هفت متر خاک دستی و نخاله است اما سازه میراثی نبود.

وی با بیان اینکه برای انجام کاوش‌های باستان شناسی عملیات اجرایی خط دو مترو در ایستگاه ابن سینا حدود سه ماه متوقف بود، گفت: اکنون عملیات اجرایی مترو در ایستگاه ابن سینا متوقف نیست، بررسی‌ها انجام شده و شایعات فضای مجازی واقعیت نبوده است.

مترو ارتباطی با فرونشست ندارد

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان افزود: ایستگاه بعدی میدان امام علی (ع) یا عتیق است که خط مترو بیست متر زیر این بنا ساخته می‌شود و در همه مراحل ناظر میراث حضور دارد.

واعظی فر درپاسخ به خبرنگار مهر در خصوص پایش وضعیت فرونشست زمین در خط یک مترو اصفهان نیز ابراز داشت: فرونشست بر اثر برداشت اب‌های زیرزمینی اتفاق می‌افتد و سبب از بین رفتن آبخوان می‌شود، این پدیده کاری به مترو ندارد و تاکنون آثار فرونشست را در مترو اصفهان ندیدیم.

به گزارش خبرنگار مهر مطالعات قطار شهری اصفهان از قبل انقلاب از زمان احداث کارخانه ذوب آهن مطرح شد که از ذوب آهن تا فرودگاه اصفهان مسیر ریلی باشد. پس از انقلاب یک شرکت استرالیایی مطالعات طرح حمل ک نقل شهری اصفهان را از سال ۱۳۷۷ انجام داد. بودجه این پروژه در سال ۱۳۷۹ در مجلس مصوب و عملیات اجرایی خط یک مترو سال ۱۳۸۰ در شورای ترافیک تصویب شد.