به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه مشترک میان سازمانهای امدادی و سازمان مدیریت بحران کشور پیرامون ادغام شمارههای امدادی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران، مدیر عامل آتش نشانی کشور، مدیر کل بحران استان تهران، مدیر عامل اورژانس تهران و رئیس مدیریت بحران شهرداری تهران برگزار شد و تمامی افراد حاضر نظرات خود را در خصوص ادغام شمارههای امدادی ارائه دادند.
در نهایت با نظر تمامی اعضای حاضر قرار بر این شد تا در آینده شمارههای امدادی با یکدیگر ادغام شوند و شمارهای واحد برای این امر اختصاص یابد.
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