عاملین اصلی نزاع دسته جمعی در اردبیل دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله طباطبایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارش مبنی بر وقوع نزاع و درگیری جمعی در یکی از محلات اردبیل با همکاری نیروی انتظامی پنج نفر از عاملین اصلی این نزاع دستگیر و با صدور قرار بازداشت روانه زندان شدند.
وی با بیان اینکه پرونده قضائی تشکیل و دستورات لازم قضائی صادر شد، گفت: با ورود و دخالت دستگاه قضائی و نیروی انتظامی امنیت کامل در این محله برقرار شده و برخورد قاطع و قانونی با عوامل نزاع و شرکتکنندگان در آن به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی انجام میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با بیان اینکه چنین برخوردهایی دور از شأن مردم اردبیل است، ادامه داد: پخش تصاویر این وقایع در کانالهای پرمخاطب فضای مجازی وجهه استان را در انظار عمومی خدشه دار میکند که همشهریان میتوانند با ارسال این تصاویر در حل مشکل و جمعآوری اراذل و اوباش کمک حال تشکیلات قضائی استان باشند.
طباطبایی بیان کرد: هیچگونه اغماض و چشمپوشی در رابطه با مخلان آرامش انجام نمیشود و با افرادی که به بهانههای مختلف و مسائل شخصی و فردی امنیت و آرامش مردم را خدشهدار میکنند با قاطعیت برخورد میکنیم.
نظر شما