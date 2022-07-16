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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۲۳

سه شنبه ۲۸ تیر ماه؛

نشست پژوهشی «کارکرد ترانه در موسیقی پاپ» برگزار می‌شود

نشست پژوهشی «کارکرد ترانه در موسیقی پاپ» برگزار می‌شود

کانون پژوهشگران خانه موسیقی دراولین جلسه از سلسله برنامه‌های پژوهشی خود، نشست ضرورت‌ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، نشست تخصصی «ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ» ساعت ۱۷ روز سه شنبه بیست و هشتم تیرماه توسط کانون پژوهشگران خانه موسیقی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در توضیحات تکمیلی این نشست‌ها آمده است:

ترانه در موسیقی از پراهمیت‌ترین موضوعات تولیدات در عرصه هنر موسیقی به شمار می‌رود؛ توجه به ظرایف و دقایق شعر و کلام نه تنها در ایران که در دیگر کشورها نیز یکی از مهمترین عوامل موثر در تهیه و تولید آثار موسیقایی محسوب می‌شود.

اما این مورد در ایران به دلایل متعدد پررنگ‌تر و موثرتر از دیگر عوامل شناخته شده و همواره با چالش‌ها و فراز و فرودهایی مواجه بوده است.

به منظور بحث و بررسی در خصوص نقش کلام در موسیقی پاپ و آسیب شناسی این حوزه کانون پژوهشگران خانه موسیقی اقدام به برگزاری نشستی پژوهشی در این زمینه کرده است.

در این نشست فردین خلعتبری (آهنگساز) محسن رجب پور (ناشر) حسین غیاثی (ترانه سرا) و حمیدرضا عاطفی (روزنامه نگاران و عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران) حضور داشته و در این زمینه به بحث و گفتگو می‌پردازند.

کد مطلب 5539789
علیرضا سعیدی

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