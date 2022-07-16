وزرای خارجه ترکیه و ایران گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه این کشور با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود به صورت تلفنی گفتگو کرده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: در این تماس مقدمات سفر مقامات عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این در حالیست که امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته میلادی به ترکیه سفر کرده بود.

در همین ارتباط، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به دعوت رسمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و در رأس هیئتی بلند پایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورش وارد تهران خواهد شد.

مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور ترکیه صبح روز سه شنبه و در مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدآباد برگزار می‌ شود.

دیدار و گفتگو با رئیس جمهور کشورمان، برگزاری هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه و برگزاری نشست مطبوعاتی از برنامه های دیدار رسمی اردوغان از کشورمان خواهد بود.

انتظار می رود اردوغان در این سفر ضمن ملاقات با مقام‌ های ارشد ایران در زمینه همکاری‌ های دو جانبه و بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان گفتگو کند.

رسانه های ترکیه پیشتر در این خصوص اعلام کرده بودند که وی در جریان این سفر با رئیس جمهور کشورمان درباره تحولات منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین هم پیشتر اعلام کرده بود که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه قرار است به ایران سفر کند.