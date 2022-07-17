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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۸:۲۳

امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۱؛

قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه

قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)
۱ اقدسیه ۱۶۵ ۳ ۱ ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ مرزداران
۹۲
۲ ۱ ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ کلاهدوز ۱۰۰ ۲ ۱۵ ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۴ تهرانپارس غربی ۸۵ ۲ ۳ ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۵ جنت آباد ۹۹ ۲ ۶ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۶ یوسف آباد ۶۰ ۲ ۱۸ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۷ شریعتی ۸۵ ۲ ۶ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۸ نارمک ۱۱۰ ۲ ۱ ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۹ استاد معین ۸۳ ۲ ۲ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰ جیحون ۶۶ ۲ ۲ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱ منیریه ۷۶ ۲ ۲ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲ گلشن ۹۵ ۲ ۲ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳ تهران نو ۹۱ ۲ ۲ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴ چهارصد دستگاه ۷۴ ۲ ۲ ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۵ بلوار ابوذر ۸۰ ۲ ۲ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶ جوادیه ۸۴ ۲ ۲ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷ فلاح ۶۵ ۲ ۲ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸ شهرک ولیعصر ۹۲ ۲ ۲ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹ خانی آباد ۶۷ ۱ ۱ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰ شهر ری ۶۰ ۳ ۳ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱ چیتگر ۵۸ ۲ ۲ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۲ شهرک راه‌آهن ۱۴۷ ۳ ۳ ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰
کد مطلب 5539838

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