قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه
|
آدرس
|
متراژ
|
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال)
|
قیمت هر متر مربع (تومان)
|۱
|اقدسیه
|۱۶۵
|۳
|۱
|۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲
|مرزداران
|
۹۲
|۲
|۱
|۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۳
|کلاهدوز
|۱۰۰
|۲
|۱۵
|۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۴
|تهرانپارس غربی
|۸۵
|۲
|۳
|۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۵
|جنت آباد
|۹۹
|۲
|۶
|۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۶
|یوسف آباد
|۶۰
|۲
|۱۸
|۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۷
|شریعتی
|۸۵
|۲
|۶
|۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۸
|نارمک
|۱۱۰
|۲
|۱
|۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۹
|استاد معین
|۸۳
|۲
|۲
|۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۰
|جیحون
|۶۶
|۲
|۲
|۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۱
|منیریه
|۷۶
|۲
|۲
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۲
|گلشن
|۹۵
|۲
|۲
|۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۳
|تهران نو
|۹۱
|۲
|۲
|۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۴
|چهارصد دستگاه
|۷۴
|۲
|۲
|۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۵
|بلوار ابوذر
|۸۰
|۲
|۲
|۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۶
|جوادیه
|۸۴
|۲
|۲
|۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۷
|فلاح
|۶۵
|۲
|۲
|۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۸
|شهرک ولیعصر
|۹۲
|۲
|۲
|۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۹
|خانی آباد
|۶۷
|۱
|۱
|۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۰
|شهر ری
|۶۰
|۳
|۳
|۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۱
|چیتگر
|۵۸
|۲
|۲
|۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۲
|شهرک راهآهن
|۱۴۷
|۳
|۳
|۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰
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