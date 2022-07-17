قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس متراژ تعداد اتاق عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ اقدسیه ۱۶۵ ۳ ۱ ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲ مرزداران ۹۲ ۲ ۱ ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ کلاهدوز ۱۰۰ ۲ ۱۵ ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ تهرانپارس غربی ۸۵ ۲ ۳ ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵ جنت آباد ۹۹ ۲ ۶ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ یوسف آباد ۶۰ ۲ ۱۸ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ شریعتی ۸۵ ۲ ۶ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸ نارمک ۱۱۰ ۲ ۱ ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹ استاد معین ۸۳ ۲ ۲ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ جیحون ۶۶ ۲ ۲ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱ منیریه ۷۶ ۲ ۲ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲ گلشن ۹۵ ۲ ۲ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ تهران نو ۹۱ ۲ ۲ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴ چهارصد دستگاه ۷۴ ۲ ۲ ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵ بلوار ابوذر ۸۰ ۲ ۲ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶ جوادیه ۸۴ ۲ ۲ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷ فلاح ۶۵ ۲ ۲ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸ شهرک ولیعصر ۹۲ ۲ ۲ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ خانی آباد ۶۷ ۱ ۱ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰ شهر ری ۶۰ ۳ ۳ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱ چیتگر ۵۸ ۲ ۲ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲ شهرک راه‌آهن ۱۴۷ ۳ ۳ ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰