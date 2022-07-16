به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیم‌زاده عصر شنبه در نشست با فرمانده بسیج کارگری و کارخانجات کشور اظهار کرد: تعداد بیکاران در استان اردبیل متناسب با نرخ متوسط بیکاری در سطح کشور است که درصدد هستیم با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اردبیل تعداد بیکاران استان را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق توسعه، همه ما اعم از کارگر و کارفرما باید در مسیر توسعه قرار بگیریم، افزود: افزایش بهره‌وری نیروی کار یکی از نیازهای اصلی تولید است و بسیج کارگری و کارخانجات یکی از ظرفیت‌های ویژه برای این اداره کل در راستای حل مشکلات واحدهای اقتصادی و کمک به تولید به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل مجموع کارگران فعال و بیمه‌شده استان اردبیل را ۱۱۳ هزار نفر اعلام کرد و گفت: در سال‌های اخیر سعی شده که بخش عمده‌ای از کارگران صنعت ساختمان دارای کارت مهارت، تحت پوشش بیمه قرار گیرند و بر اساس مصوبه اخیر مجلس، پوشش بیمه‌ای افراد باقیمانده و واجد شرایط نیز انجام خواهد شد.

رحیم‌زاده بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۳ هزار کارگر در ۲۳ هزار واحد اقتصادی در استان از جمله ۴۰ درصد در بخش خدمات، ۳۲ درصد در بخش کشاورزی و ۲۸ درصد نیز در بخش صنعت استان مشغول به فعالیت هستند.

سرهنگ حمیدرضا الله بداشتی، فرمانده بسیج کارگری و کارخانجات کشور نیز در این نشست با بیان اینکه کارگر و کارفرما جدا از یکدیگر نیستند، گفت: سازمان بسیج کارگری و کارخانجات به دنبال کمک به کارگران و کارفرمایان به عنوان دو بال اصلی تولید و اقتصاد مقاومتی است.