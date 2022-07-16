رضا حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نشست امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اظهار داشت: ادامه بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه بررسی شد.

وی بیان کرد: بررسی این طرح در کمیسیون آموزش مجلس با ۹ ماده به اتمام رسید. به این ترتیب این طرح با هدف تعیین هویت و نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی راهی صحن علنی مجلس خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین ۶ حقوقدان شورای نگهبان که از طرف رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شدند، جهت معرفی خود در کمیسیون آموزش حاضر شده و توضیحاتی را در خصوص برنامه‌ها، سوابق و عملکرد خود ارائه کردند.