حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سفر دو روزه خود به استان گلستان که به منظور بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی آموزش عالی به این استان سفر کرده اند، در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان حضور یاقتند.



وی در خصوص اهداف این سفر گفت: هدف از این سفر بررسی وضعیت آموزش و پرورش و آموزش عالی با حضور در محیط های آموزشی استان و تعامل مستقیم با مسوولین واحد های آموزشی، دانشگاهی وآشنایی با چالش های آن ها می باشد.



رضا صابری تصریح کرد: پس از حضور در جمع روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بازدیدی میدانی از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان انجام گرفته و با توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان آشنا خواهیم شد تا نمونه ای از قابلیت های دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان را به اعصای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس ارایه نمایند.

وی افزود: میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و ارایه گزارش های ارزنده روسای واحد ها و مراکر آموزش عالی دانشگاه های آزاد استان موجبات امتنان و قدردانی اعضای کمیسیون را فراهم آورد.