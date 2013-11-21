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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

صابری خبر داد:

حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سفر خود به استان گلستان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سفر دو روزه خود به استان گلستان که به منظور بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی آموزش عالی  به این استان سفر کرده اند، در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان حضور یاقتند.

وی در خصوص اهداف این سفر گفت: هدف از این سفر بررسی  وضعیت آموزش و پرورش و آموزش عالی با حضور در محیط های آموزشی استان و تعامل مستقیم با مسوولین واحد های آموزشی، دانشگاهی وآشنایی با چالش های آن ها می باشد.

رضا صابری تصریح کرد: پس از حضور در جمع روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بازدیدی میدانی از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان انجام گرفته و با توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان آشنا خواهیم شد تا نمونه ای از قابلیت های  دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان را به اعصای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس ارایه نمایند.

وی افزود: میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و ارایه گزارش های ارزنده روسای واحد ها و مراکر آموزش عالی دانشگاه های آزاد استان موجبات امتنان و قدردانی اعضای کمیسیون را فراهم آورد.

کد مطلب 2179727

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