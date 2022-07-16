به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه جلسهای در خصوص بررسی موضوعات و مسائل مشترک در حوزه بهداشت و درمان با حضور «صادق جعفری چگنی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان و «محمد حسین سرمست شوشتری» رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این جلسه با اشاره به معضلات بهداشتی درمانی از جمله مسئله سگهای بلاصاحب در شهرستان اهواز که باعث آسیبهای جسمی و روحی فراوانی برای مردم شده است و با اشاره به حمله اخیر سگها به نوجوان اهوازی خواستار برخورد قاطع با متخلفان در این حوزهها شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این نشست بیان کرد: حضور سگهای بلاصاحب در حال حاضر یکی از معضلات شهر اهواز است که این امر میتواند باعث اشاعه بیماری کشنده هاری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در این نشست نیز روند قانونی برخورد با متخلفان حوزههای بهداشت و درمان را تشریح کرد و افزود: از مدیران دانشگاه علوم پزشکی اهواز درخواست میشود به صورت ویژه مطالبهگر وضعیت سلامت مردم باشند.
وی در خصوص معضل سگهای بلاصاحب گفت: دستور ویژهای برای پیگیری و تسریع در جمعآوری صادر شده و این مسئله را از طریق شهرداری به صورت خاص پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رئیس بیمارستان گلستان اهواز، بعد از ظهر روز جمعه (۲۴ تیرماه ۱۴۰۱) سگهای ولگرد به یک نوجوان در شهرک پیام کوی گلستان حمله و او را از ناحیه گوش سمت راست بشدت زخمی میکنند که به دنبال این اتفاق توسط خانواده به اورژانس بیمارستان گلستان برای انجام کارهای درمانی منتقل میشود و هم اکنون این نوجوان بستری است.
مدتهاست که قرار است سگهای ولگرد در شهر اهواز ساماندهی شوند ولی مسئولان شهرداری اهواز بارها وعدههای توخالی به مردم دادهاند.
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