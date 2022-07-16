نامه دبیرکل جمعیت وفاداران به خاندوزی درباره ارز نیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، «حبیبالله بوربور» دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در نامهای خطاب به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: کمیته اقتصادی این جمعیت با تکیه بر دانش متخصصین و فعالان تجارت خارجی و در راستای تکلیف شرعی خود و منویات مقام معظم رهبری در جهت کمک به دولت مردمی و انقلابی موضوع ارز نیمایی و تأثیر آن بر قیمت ارز و متعاقباً تأثیر آن بر ارزش پول ملی را طی چند جلسه تخصصی بررسی کرده و در همین راستا اشکالات موجود و پیشنهادات عملی جهت مرتفع شدن آن را جهت استحضار و بهره برداری منعکس میکند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۹۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ واردکننده را مکلف به خرید ارز از سامانه نیما جهت واردات کالای خود کرده است. در مواردی واردکننده بنا به دلایل نامبرده شده خارج از سامانه نیما ارز مورد نیاز خود را تأمین میکند و با توجه به اجبار بانک در زمان ترخیص کالا واردکننده میبایست مجدداً از سامانه نیما معادل کالای خود، ارز خریداری کند، لذا ارز نیمایی خریداری شده را در بازار آزاد خارج از کشور به فروش رسانده و همین موضوع منجر به خروج ارز از کشور به مقدار دو برابر ارزش یک کالا میشود.
در بخش پایانی نامه پیشنهاد شده است که تأمین ارز از سامانه نیما صرفاً یکی از گزینهها برای واردکننده باشد و در کنار آن واردات در مقابل صادرات خود و صادرات غیر و همچنین واردات از محل ارز اشخاص برای تمامی کالاهای مجاز امکانپذیر شود و واردکننده با اختیار و متناسب با شرایط خود از روشهای ذکر شده ارز مورد نیاز خود را تأمین کند.
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