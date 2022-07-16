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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۵۶

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۵۸

برنامه‌های جشن عید غدیر در حرم مطهر رضوی

برنامه‌های جشن عید غدیر در حرم مطهر رضوی

مشهد ـ معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی جزئیات برگزاری برنامه‌های جشن عید غدیر خم در حرم مطهر رضوی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد با اشاره به اینکه در آستانه عید غدیر خم برای عموم سنین در حرم رضوی مراسم جشن تدارک دیده‌شده است، اظهار کرد: به مناسبت عیدالله‌اکبر، از امروز در تمام رواق‌ها و صحن‌های حرم مطهر رضوی در ساعات متعدد برنامه فرهنگی، جشن و مدیحه‌سرایی، شعرخوانی، اجرای سرود، جنگ شادی کودکان، حلقه معرفت، میز خدمت پاسخگویی، پرسمان دینی، سلسله نشست‌های دین، نشاط، زندگی و… برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در مورد جشن‌های شب و روز عید غدیر عنوان کرد: مراسم شب و شام عید غدیر در صحن پیامبر اعظم (ص)، با سخنرانی حجت الاسلام محمدرضا رنجبر، علیرضا پناهیان و حسینعلی سعدی و مدیحه‌سرایی ذاکران خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌زمان با اجرای مراسم صحن پیامبر اعظم (ع) در صحن غدیر نیز برای زائران غیر ایرانی مراسم جشن باشکوهی دایر است.

حجت الاسلام شریعتی نژاد گفت: در روز عید غدیر از ساعت ۱۱ مراسم جشن عیدالله‌اکبر آغاز و با سخنرانی حجت‌الاسلام محمد وحیدی و مدیحه‌سرایی همراه خواهد بود.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: مراسم جشن عید غدیر برای بانوان در رواق دارالحجه و حضرت زهرا (س) با محوریت سخنرانی، مدیحه‌سرایی، حلقه معرفت، مسابقه و پاسخگویی به سوالات و شبهات برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در شب و روز عید غدیر پایگاه‌های سیار کبوترانه با اجرای جنگ‌های شاد میزبان زائران خردسال حرم مطهر رضوی خواهد بود.

حجت الاسلام شریعتی نژاد افزود: در شب و روز عید غدیر به‌صورت ویژه مسابقه فرهنگی «خبر بزرگ»، به‌صورت حضوری در مراسم‌های حرم و فضای مجازی برگزار خواهد شد و به ۱۱۰ نفر از برگزیدگان هدایای متبرک حرم تقدیم می‌شود.

کد مطلب 5539999

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