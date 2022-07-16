به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد با اشاره به اینکه در آستانه عید غدیر خم برای عموم سنین در حرم رضوی مراسم جشن تدارک دیده‌شده است، اظهار کرد: به مناسبت عیدالله‌اکبر، از امروز در تمام رواق‌ها و صحن‌های حرم مطهر رضوی در ساعات متعدد برنامه فرهنگی، جشن و مدیحه‌سرایی، شعرخوانی، اجرای سرود، جنگ شادی کودکان، حلقه معرفت، میز خدمت پاسخگویی، پرسمان دینی، سلسله نشست‌های دین، نشاط، زندگی و… برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در مورد جشن‌های شب و روز عید غدیر عنوان کرد: مراسم شب و شام عید غدیر در صحن پیامبر اعظم (ص)، با سخنرانی حجت الاسلام محمدرضا رنجبر، علیرضا پناهیان و حسینعلی سعدی و مدیحه‌سرایی ذاکران خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌زمان با اجرای مراسم صحن پیامبر اعظم (ع) در صحن غدیر نیز برای زائران غیر ایرانی مراسم جشن باشکوهی دایر است.

حجت الاسلام شریعتی نژاد گفت: در روز عید غدیر از ساعت ۱۱ مراسم جشن عیدالله‌اکبر آغاز و با سخنرانی حجت‌الاسلام محمد وحیدی و مدیحه‌سرایی همراه خواهد بود.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: مراسم جشن عید غدیر برای بانوان در رواق دارالحجه و حضرت زهرا (س) با محوریت سخنرانی، مدیحه‌سرایی، حلقه معرفت، مسابقه و پاسخگویی به سوالات و شبهات برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در شب و روز عید غدیر پایگاه‌های سیار کبوترانه با اجرای جنگ‌های شاد میزبان زائران خردسال حرم مطهر رضوی خواهد بود.

حجت الاسلام شریعتی نژاد افزود: در شب و روز عید غدیر به‌صورت ویژه مسابقه فرهنگی «خبر بزرگ»، به‌صورت حضوری در مراسم‌های حرم و فضای مجازی برگزار خواهد شد و به ۱۱۰ نفر از برگزیدگان هدایای متبرک حرم تقدیم می‌شود.