به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان علیه اقدام عربستان سعودی در گشایش حریم هوایی این کشور به روی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

وی این اقدام سران سعودی را اهانت به یک میلیارد و هشتصد میلیون مسلمان در جهان و تحریم احساسات آنها توصیف کرد و گفت: عربستان سعودی نباید اجازه دهد هواپیماهای صهیونیست‌ها بر فراز حرمین شریفین به پرواز درآیند.

عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان تاکید کرد: هر طرفی از جمله سعودی‌ها که با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار می‌کنند، در واقع در تجاوزات این رژیم علیه سوریه، لبنان و فلسطین شریک می‌شود و همین مساله برای اثبات خیانت به امت اسلامی، کافی است.

گفتنی است در پی سفر اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی و پس از آن عربستان سعودی، مقامات ریاض از باز شدن حریم هوایی این کشور به روی هواپیماهای خطوط رژیم صهیونیستی خبر دادند.