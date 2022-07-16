طرح جامع قانون انتخابات تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معماری شامگاه شنبه در نشست خبری با اشاره به بررسی صلاحیت‌ها نامزدهای مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی از وظایف ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان است که همگی اظهار نظر می‌کنند اما برای مجلس خبرگان رهبری فقط فقها اظهار نظر می‌کنند.

وی افزود: کل قوانین انتخابات در زمینه بررسی صلاحیت و همچنین قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به استناد اصل ۱۰۸ قانون اساسی در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری آئین‌نامه انتخابات برعهده فقهای شورای نگهبان است ولی بعد از اولین دوره دیگر آئین‌نامه‌ها، کیفیت انتخابات و موارد دیگر برعهده مجلس خبرگان است.

معماری درباره وظایف مهم شورای نگهبان عنوان کرد: نظارت بر قانون‌گذاری که شامل تمام مصوبات می‌شود، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از مهمترین وظایف مهم شورای نگهبان به شمار می‌روند؛ بر اساس اصل ۹۳، مصوبات مجلس شورای اسلامی (به غیر از انتخاب حقوق‌دان شورای نگهبان و تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان) بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

معماری در ادامه یادآور شد: مجلس دو کارکرد مصوبات و تصمیمات دارد که در این راستا تصمیمات به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود ولی تمام مصوبات باید برای شورای نگهبان فرستاده شود.

وی به تفسیر قانون اساسی اشاره کرد و گفت: رسمیت شورای نگهبان با سه‌چهارم اعضا انجام می‌شود و اگر یک اصلی مورد تفسیر قرار بگیرد باید تمام سه چهارم اعضا رأی دهند؛

معماری با تاکید بر اینکه نظارت بر انتخابات شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوری اسلامی است، افزود: همه قوانین جزایی مدنی، اداری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و سیاسی باید مطابق موازین اسلامی باشد و این اصل برای همه اصول قانون اساسی حاکم و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان ادامه داد: باید با همکاری مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان طرح جامع قانون انتخابات تدوین و تا قبل انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد؛ همچنین مهلتی که برای بررسی صلاحیت‌ها در قانون فعلی در نظر گرفته شده محدود است و باید فرصت بیشتری به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی با اشاره به نبود ساز و کار مناسب برای جلوگیری از ثبت‌نام افرادی که فاقد صلاحیت اولیه هستند، اظهار کرد: شورای نگهبان برای رعایت امانت‌داری و برگزاری سلامت انتخابات و نظارت بر نحوه اجرای انتخابات، دفاتر نظارت را در استان‌ها و شهرستان‌ها از سال ۷۹ تأسیس کرد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان گفت: وظایف این دفاتر شناسایی، جذب و آموزش شبکه نظارت از نیروهای مؤمن، ولایت‌مدار، دارای حُسن شهرت برای انجام مأموریت مهم نظارت بر انتخابات و رصد فعالیت داوطلبانی است که قصد ورود را به انتخابات دارند.