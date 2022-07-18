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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۸

با انتشار مطلبی؛

«کنعانی» به اتهامات «بایدن» علیه ایران واکنش نشان داد

«کنعانی» به اتهامات «بایدن» علیه ایران واکنش نشان داد

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با اتهامات بایدن علیه ایران نوشت: این بازارگرمی است برای جلب رضایت رژیم آپارتاید اسراییل با بمب‌هایی که ایران هیچ‌گاه به دنبالش نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: طنز دوران ما: آقای بایدن درست در سالگرد اولین آزمایش اتمی آمریکا و پس از بازدید از رژیم قانون‌شکنی که خود بمب اتمی مخفی دارد، تأکید می‌کند که «اجازه» نخواهد داد که ایران بمب بسازد.

وی افزود: بازارگرمی برای جلب رضایت رژیم آپارتاید اسراییل با بمب‌هایی که ایران هیچ‌گاه به دنبالش نبوده است.

گفتنی است اخیراً در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا و برگزاری نشست جده، برخی ادعاها و اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که واکنش سران کشور را به دنبال داشته است.

کد مطلب 5541150

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