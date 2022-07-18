«کنعانی» به اتهامات «بایدن» علیه ایران واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: طنز دوران ما: آقای بایدن درست در سالگرد اولین آزمایش اتمی آمریکا و پس از بازدید از رژیم قانونشکنی که خود بمب اتمی مخفی دارد، تأکید میکند که «اجازه» نخواهد داد که ایران بمب بسازد.
وی افزود: بازارگرمی برای جلب رضایت رژیم آپارتاید اسراییل با بمبهایی که ایران هیچگاه به دنبالش نبوده است.
گفتنی است اخیراً در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا و برگزاری نشست جده، برخی ادعاها و اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که واکنش سران کشور را به دنبال داشته است.
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