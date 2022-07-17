تیم المپیاد ریاضی ایران در بین هشت کشور برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تیم اعزامی دانش آموزان به المپیاد ریاضی نروژ با بیان اینکه در این مسابقات از ۱۰۴ کشور شرکت کننده تیم ۶ نفره ایران توانست جزو هشت کشور برتر این دوره از رقابتهای جهانی قرار گیرد، گفت: تیم المپیاد ریاضی ایران در شصت و سومین المپیاد جهانی ریاضی در نروژ موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۳ نقره شد.
در این دوره از مسابقات، مهران طلایی خواجه روشنایی، سینا عزیز الدین و پوریا محمودخان شیرازی موفق به کسب مدال طلا و امیرمحمد بندری ماسوله، دانیال پرنیان و سید مبین رضوی مدال نقره کسب کردند.
تیم المپیاد ریاضی کشورمان با کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال نقره در شصت و سومین المپیاد جهانی ریاضی در نروژ به کشور بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تیم اعزامی دانش آموزان به المپیاد ریاضی نروژ با بیان اینکه در این مسابقات از ۱۰۴ کشور شرکت کننده تیم ۶ نفره ایران توانست جزو هشت کشور برتر این دوره از رقابتهای جهانی قرار گیرد، گفت: تیم المپیاد ریاضی ایران در شصت و سومین المپیاد جهانی ریاضی در نروژ موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۳ نقره شد.
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