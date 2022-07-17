اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان برای تجهیز و بازسازی مراکز درمانی

میرهاشم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تجهیز مراکز درمانی گفت: در سال جاری برنامه ریزی هایی برای خریداری تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی انجام شده و همچنین بازسازی برخی از این بیمارستانها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: امسال تجهیزات ۱۹ مرکز درمانی و بیمارستان تکمیل می‌شود و همچنین ۶۵ دستگاه آمبولانس نیز خریداری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: به منظور تجهیز و بازسازی پروژه‌های درمانی در سال جاری ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

موسوی ادامه داد: با این اعتبار مشکل عمده بیمارستان‌های ما برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۳۸۸ مرکز درمانی در کشور داریم اظهار داشت: از این تعداد ۸۸ بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی و مابقی دی‌کلینیک، پلی‌کلینیک و مراکز درمانگاهی عمومی است و در تمامی این مراکز، خدمات درمانی به بیمه‌شدگان رایگان ارائه می‌شود.