شهرداری لوایح خود را به مرکز مطالعات ارسال کند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رونمایی سامانه جامع مطالعات شهری در هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اعضای شورای شهر در رابطه با آن نظرات خود را ارائه دادند.

پرویز سروری عضو شورای شهر تهران با اشاره به راه اندازی این سامانه گفت: اگر بخواهیم ظرفیت شهری را در یک پرتال قرار دهیم و از ظرفیت‌های علمی استفاده کنیم امری بزرگ است و آثار خوبی از خود به جای می‌گذارد.

وی ادامه داد: اقدامی که امروز انجام می‌شود منجر به افزایش ظرفیت شهرداری‌های سراسر کشور می‌شود.

مهدی پیرهادی دیگر عضو شورای شهر تهران گفت: بنده‌ای نامه‌ای به شهردار تهران نوشته ام و از او خواسته ام پیش از ارسال لوایح به شورای شهر آنها را به مرکز مطالعات ارسال کند تا پیش از آن نظر کارشناسان را نیز اخذ کند.

در ادامه بابایی عضو شورای شهر تهران گفت: این شبکه دانشی برای شهرداری تهران و یکی از الزامات پیشرفت در عصر جدید شبکه دانشی است.

وی ادامه داد: در گذشته خلأ شبکه دانشی در پایتخت حس می‌شد و امیدوارم این بستر در تمامی شهرهای ایران ایجاد شود تا در آینده شاهد همکاری‌های مشترک تحقیقاتی میان شهرهای مختلف کشور باشیم.

در ادامه سید محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران نیز گفت: کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از پژوهش‌های مرکز مطالعات بهره‌های بسیاری برده است.

وی ادامه داد: آخرین بررسی صورت گرفته در بحث متروپل بود و توانستیم با مرکز مطالعات اقداماتی را پیش ببریم.

در ادامه مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: ایجاد این سامانه اقدام بسیار خوبی است و پیشنهاد من این است که برای این سامانه شاخص انتخاب شود.