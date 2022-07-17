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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۹

در آستانه عید غدیر خم؛

حضور چهره‌های نامدار کشتی در جشن گلریزان به نفع زندانیان

حضور چهره‌های نامدار کشتی در جشن گلریزان به نفع زندانیان

در آستانه عید غدیر خم جشن گلریزان به نفع زندانیان غیر عمد، توسط برخی از چهره‌های شاخص ورزش به ویژه بزرگان کشتی در زورخانه شهدای آتش نشانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از چهره‌های شاخص ورزش به ویژه بزرگان و پیشکسوتان کشتی در آستانه عید غدیر خم با حضور در زورخانه شهدای آتش نشانی در مراسم جشن گلریزان به نفع زندانیان غیر عمد حضور یافتند.

بر این اساس برخی از مسئولان و قهرمانان شاخص ورزش به ویژه کشتی و در آستانه عید بزرگ غدیر خم گردهم جمع شدند تا با برگزاری جشن گلریزان تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد را آزاد و باعث شادی دل خانواده‌های آنها شوند.

در این مراسم چهره‌های شاخصی چون منصور برزگر قهرمان جهان، عنواندار المپیک و سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد، رسول خادم قهرمان جهان، المپیک و رئیس سابق فدراسیون کشتی، سجاد گنج زاده قهرمان کاراته المپیک و جهان، هادی حبیبی عنواندار کشتی آسیا و رئیس سابق انستیتو کشتی ایران، قدرت‌الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، حبیب کاشانی مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس، ارسلان پیروز، ابراهیم خیراله زاده، منصور جهانیان، محمد مشهدی آقایی و جمع دیگری از پیشکسوتان کشتی و پرسنل سازمان آتش نشانی به همراه استاد پرویز پرستویی هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون حضور داشتند تا در این سنّت حسنه و عمل خیر مشارکت داشته باشند.

حضور چهره‌های نامدار کشتی در جشن گلریزان به نفع زندانیان

حضور چهره‌های نامدار کشتی در جشن گلریزان به نفع زندانیان

حضور چهره‌های نامدار کشتی در جشن گلریزان به نفع زندانیان

کد مطلب 5540106

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