عملیات اجرایی ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی با جمعیت بیشتر از ۱۰ دانش آموز در قالب طرح «شهید رضا پناهی» با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی برگرفته از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه‌های گسترده‌ای را به منظور ایمن سازی مدارس و مناسب سازی و ساماندهی فضای کالبدی محیط‌های آموزشی آغاز کرده است.

بر اساس طرح «شهید دانش آموز رضا پناهی» که مطالعات آن سال گذشته آغاز شد، حذف یا ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی کشور با جمعیت بیش از ۱۰ دانش آموز تا پایان سال ۱۴۰۱؛ هدف گذاری شده است. که در اقدامی جهادی و با همکاری نهادها، بنیادها و مؤسسات خیریه از جمله بنیاد برکت و… فاز عملیاتی آن انجام می‌شود.

در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی با جمعیت بیش از ۱۰ دانش آموز که به صورت ارتباط ویدئو کنفرانس با ۳۱ استان کشور برگزار شد، «معصومه حمامی اصل» مادر شهید دانش آموز «رضا پناهی» نیز حضور داشت، که به عنوان سفیر این طرح مدرسه‌سازی و محرومیت زدایی معرفی شد.

در مراسم آغاز طرح «شهید رضا پناهی» ناصر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، مسئولان بنیاد برکت و بنیاد علوی و سازمان‌های بسیج سازندگی، دانش آموزی و فرهنگیان، جمعی از خیران، جهادگران و معاونان و مشاوران وزیر آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.

گفتنی است، پیش‌تر و در سال ۱۳۹۸، مدارس خشت و گلی نیز از فضاهای آموزشی کشور حذف و با مدارس ایمن جایگزین شد.