به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «حکمت و غدیر» به همت گروه فلسفه اسلامی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و به مناسبت عید سعید غدیر خم از ساعت ۱۷ امروز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ برگزار میشود.
سخنرانان این نشست و عنوان سخنرانی ایشان به قرار زیر است:
- علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: حکمت مدنی غدیر
- مرتضی یوسفی راد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: غدیر و امامت با رویکرد فلسفی
- محمد سوری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: غدیر خم در آثار عرفانی
عموم علاقهمندان برای شرکت در این نشست علمی میتوانند به این نشانی مراجعه کنند: https://www.skyroom.online/ch/irip/ch
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