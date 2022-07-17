به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «حکمت و غدیر» به همت گروه فلسفه اسلامی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و به مناسبت عید سعید غدیر خم از ساعت ۱۷ امروز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

سخنرانان این نشست و عنوان سخنرانی ایشان به قرار زیر است:

- علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: حکمت مدنی غدیر

- مرتضی یوسفی راد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: غدیر و امامت با رویکرد فلسفی

- محمد سوری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: غدیر خم در آثار عرفانی

عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست علمی می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند: https://www.skyroom.online/ch/irip/ch