جشن عید غدیر در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهم ذی الحجة سالروز نصب الهی امام امیرالمومنین علی علیه السلام به ولایت و امامت و عید غدیر خم است.

غدیر خم آنقدر عظیم است و آنقدر قابل تأمل است که می‌توان ساعت‌ها در جهت این اتفاق بی نظیر نوشت و گفت. به نظر می‌رسد تأسیس نهاد امامت که در خطبه غدیر به آن تصریح شده است نقطه اکمال دین مبین اسلام است. به عبارتی در فرایند معنویت بشری این همان نقطه کاملاً نوآورانه است.

بی‌تردید معرفی مکتب امیر مؤمنان و اهل‌بیت عصمت و طهارت‌علیهم‌السلام و معارف آنها و سیره آنها، بهترین الگو و بهترین عنصر نجات‌بخش برای انسان امروز و فردا است. غدیر مکتب امروز و فردای ما است. در همین راستا مرکز اسلامی هامبورگ مراسم جشنی را تدارک دیده است.

ویژه برنامه جشن عید سعید غدیر خم در مرکز اسلامی هامبورگ امروز یکشنبه ۱۷ جولای ۲۰۲۲ مصادف با ۲۶ تیرماه از ساعت ۱۹:۰۰ در این مرکز با سخنرانی حجت الاسلام هادی مفتح برگزار خواهد شد.

تلاوت قرآن، نمایش کلیپ، اجرای سرود، مدیحه سرایی و اهدای جوایز فراخوان هنر در آئینه هنر از جمله برنامه‌های این جشن خواهد بود.