آمریکا برای حذف تجهیزات چینی از شبکه ارتباطات پول کم آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جسیکا روزن ورسل مدیر کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در نامه ای سناتور ماریا کانتول رییس کمیته تجارت، علوم و حمل ونقل سنا نوشته است: طرح بازپرداخت هزینه ها برای تأمین مالی همه برآوردهای هزینه معقول، نیازمند ۴.۹۸ میلیارد دلار است که این امر نشان دهنده کمبود ۳.۰۸ میلیارد دلار بودجه است.

این درحالی است که کنگره بودجه ای ۱.۹ میلیارد دلاری برای تامین هزینه های حذف تجهیزات چینی تعیین کرده بود. درهمین راستا قرار بود ۴۰ درصد هزینه های حذف تجهیزات به شرکت های مخابراتی بازپرداخت شود.

در سال ۲۰۱۹ میلادی کنگره قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کمیسیون فدرال ارتباطات موظف است شرکت های مخابراتی که یارانه دولتی دریافت می کنند را وادار به حذف تجهیزاتی کند که خطری برای امنیت ملی به حساب می آیند. در مقابل بخشی از این هزینه ها به شرکت ها باز پرداخت می شوند.

کمیسیون فدرال ارتباطات تجهیزات دو شرکت چینی را تهدیدی برای امنیت ملی اعلام و شرکت های آمریکایی را موظف کرد تا این ابزارها را حذف و جایگزین های جدید بخرند. اما در این میان کنگره فقط ۱.۹ میلیارد بودجه به طرح اختصاص داد و همین امر سوالاتی درباره اجرای آن به وجود آورد.

شرکت ها تا زمانی که تجهیزات مذکور به طور کامل حذف نشوند، هیچ مبلغی برای بازپرداخت دریافت نمی کنند.