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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۲

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد؛

راه‌اندازی نماد معاملاتی روبل در بازار متشکل ارزی ایران

راه‌اندازی نماد معاملاتی روبل در بازار متشکل ارزی ایران

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از راه‌اندازی نماد معاملاتی روبل در بازار متشکل ارزی کشور از روز سه شنبه (۲۸ تیرماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: با اضافه شدن نماد معاملاتی جدید و آغاز معاملات روبل در بازار متشکل ارزی، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارزی می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند.

وی افزود: متقاضیان اسکناس روبل از جمله دانشجویان هم در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی می‌توانند درخواست خود را در یکی از سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (غیر بازرگانی) که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است ثبت کنند.

به گفته قمری‌وفا، جزئیات چگونگی انجام معاملات در نماد معاملاتی روبل به‌زودی توسط بازار متشکل ارزی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 5540201

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خواهشا زودتر بگید که چطوری میتونن دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در روسیه روبل را در بازار متشکل ارزی مثله دلار ویورو واز کجا میتونن تهیه کنندوکی وچه زمانی این مورد آغاز میشه

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