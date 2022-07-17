به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: با اضافه شدن نماد معاملاتی جدید و آغاز معاملات روبل در بازار متشکل ارزی، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارزی می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند.

وی افزود: متقاضیان اسکناس روبل از جمله دانشجویان هم در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی می‌توانند درخواست خود را در یکی از سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (غیر بازرگانی) که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است ثبت کنند.

به گفته قمری‌وفا، جزئیات چگونگی انجام معاملات در نماد معاملاتی روبل به‌زودی توسط بازار متشکل ارزی منتشر خواهد شد.