نماهنگ «با علی یا علی» توسط سازمان بسیج شهرداری تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سهامی از تهیه و انتشار نماهنگ «با علی یا علی» با مضمون عید سعید غدیر خم توسط سازمان بسیج شهرداری تهران همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیرخم خبر داد و گفت: عید غدیر یک واقعه بزرگ است که برای ترویج و تبلیغ آن، لازم است تا گامهای بزرگتری برداشته شود.
رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران افزود: ترویج و تبلیغ غدیر یک واجب شرعی همانند واجبات دیگر است و تولیدات هنری یکی از راههای توجه به این موضوع است.
وی تصریح کرد: خانواده در نهادینه کردن محبت اهل بیت و اهمیت عید غدیر نقش بسزایی دارد. وقتی اهمیت عید غدیر به بچهها در خانواده انتقال داده میشود، این حساسیت نسبت به واقعه غدیر در وجود این بچهها نهادینه میشود.
سهامی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در جهت ترویج فرهنگ و هنر شیعه، این اثر در ادامه کار دهه نودیها و با حضور جمعی از نوجوانان و اجرای مهدی عموزادی تولید و منتشر شده که هدیهای به پیشگاه امیرالمومنین (ع) است.
این اثر هنری با شعری از احمد کاری و اجرای مهدی عموزادی تولید شده است.
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