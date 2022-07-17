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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۷

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم:

اجرای قانون «جوانی جمعیت» به ارزیابی دانشگاه‌ها اضافه می‌شود

اجرای قانون «جوانی جمعیت» به ارزیابی دانشگاه‌ها اضافه می‌شود

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: از سال آینده اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ارزیابی دانشگاه‌ها افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مسعود گنجی در نشست هیئت رئیسه دانشگاه نیشابور با تبریک دهه ولایت و امامت و میلاد امام هادی علیه السلام و اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و مطالبه ایشان در خصوص خانواده و ترکیب و جوانی جمعیت و قانونی شدن این موضوع، وزارت علوم با توجه به اهمیت این مسئله و اختیارات خود، از همکاری و مشارکت با دانشگاه‌ها در این عرصه کوتاهی نخواهد کرد.

وی در ادامه به وجود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار جوان در آستانه ازدواج در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: از این تعداد، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ مجرد در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل هستند لذا ساخت خوابگاه‌های متاهلی به عنوان یکی از عوامل موثر در تشویق دانشجویان مجرد به ازدواج در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

گنجی اصلی‌ترین رسالت صندوق رفاه دانشجویان را پرداخت وام دانشجویی عنوان کرد و گفت: ما به دنبال منزلت دانشجویان هستیم و با پرداخت وام دانشجویی تلاش می‌کنیم دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت را به سطح متوسط و بالاتر از متوسط جامعه ارتقا بخشیم. این هدف، ۸۰ درصد از بودجه کل صندوق را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بر اساس قانون، حق ساخت خوابگاه را ندارد و تنها می‌تواند از طریق درآمد اجاره بهای خوابگاه‌ها، به تجهیز آنها همت گمارد و یارانه غذا نیز در بودجه سالانه به دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد و فقط دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی می‌توانند یارانه غذا از صندوق رفاه دریافت کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به صنعتی و نیمه صنعتی شدن آشپزخانه‌های دانشگاه‌هایی که هنوز به صورت سنتی به تهیه غذا اقدام می کنند، اشاره کرد و اظهار داشت: سلامت دانشجویان برای ما بسیار مهم است و با صنعتی شدن آشپزخانه‌ها، سلامت نخبگان جامعه تضمین خواهد شد، لذا صندوق به دانشگاه‌های فاقد این سیستم کمک‌ می‌کند.

گنجی پیش از نشست از بخش‌های مختلف دانشگاه از جمله خوابگاه‌ها و سلف سرویس بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن ارزیابی، خوابگاه‌های این دانشگاه را درجه یک عنوان کرد و از هیئت رئیسه دانشگاه خواست در توسعه خوابگاه‌ها، خوابگاه موجود را الگو قرار داده و بر اساس معیارهای ساخت آن عمل کنند.

کد مطلب 5540235
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
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      پاسخ
      دانشجو باید درس بخونه نه اینکه بچه بیاره ازدواج دانشجویی اخرش طلاقه یا بچه بدبخت رنگ والدین را نمیبینه تو خونه دیگران بزرگ میشه در ضمن دانشجویان متاهل با مشکلاتشان خیلی بیسواد میشوند کارایی عملی هم ندارند 8 میلیارد قحطی زده برای کره ارض بس نیست؟یک کرونا را نتونستید مدیریت کنید بازم جمعیت میخواهید؟

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