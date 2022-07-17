موکبی ویژه گروه کودک و نوجوان در مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر

سینا مشاور مؤسس گروه مردمی محفل مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی موکب محفل مهدوی در مسیر پیاده روی مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اظهار داشت: موکب محفل مهدوی در عید غدیر تمرکز اصلی خود را بر قشر کودک و نوجوان گذاشته است و معتقد است با کار فرهنگی در این سن می‌توان نقش پررنگ‌تری در خاطره کودک نشانده شود.

مشاور از برپایی میز نقاشی خبر داد و عنوان کرد: قرار است هر کودکی که در موکب محفل مهدوی نقاشی بکشد با جایزه‌ای هرچند کوچک تشویق شود و به نقاشی برتر جایزه ویژه‌تری اهدا خواهد شد.

مؤسس گروه محفل مهدوی به دیگر برنامه‌های این موکب برای کودکان اشاره کرد و گفت: فضاسازی مناسبی برای موکب تدارک دیده خواهد شد و قرار است کودکان با گریم چهره در این فضاسازی عکس بگیرند. محتوای متنی شامل شعر کودکانه مرتبط با غدیر هم آماده شده است.

وی درباره خدمات برای بزرگسالان اضافه کرد: یکی از کارهای ویژه و جذابی که قرار است در موکب اتفاق افتاد بیعت نمادین با امیرالمومنین است. پوستری تهیه شده است که مهمانان می‌توانند با شعار لبیک یا علی اثرانگشت خودشان را در پوستر ثبت کنند. ضمن اینکه برنامه پذیرایی با شیرینی و شربت برقرار است و هدایایی از جمله آویز خودرو خواهیم داشت.