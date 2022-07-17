به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نشست بررسی آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی با حضور معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی دبیر کلان مناطق آمایشی برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر سعید مهرزادی مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن خوشامدگویی به حاضران در نشست بر اهمیت بازبینی آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: شاخص های جذب عضو هیات علمی باید با اهداف کلان کشور، دانشگاه ها و سیاست‌های وزارت بهداشت هم‌خوانی داشته باشد.

در ادامه دبیران ۱۰ کلان منطقه آمایشی به بررسی مفاد آیین نامه پرداختند و پیشنهادات و نظرات خود را ارائه کردند.

دکتر معمار پور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: بخش فناوری در آیین‌نامه پیشین کم رنگ دیده شده و باید در این زمینه با پیگیری وزارت بهداشت تجدید نظر صورت پذیرد.

دکتر شهابی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با طرح این سوال که از به روزرسانی و تغییر در آیین نامه ارتقا به دنبال چه اهدافی هستیم، گفت: باید بررسی کنیم که می خواهیم تحقیقات را کیفی کنیم یا جایگاه فناوری را ارتقا بدهیم یا هدف توجه به بهداشت یا درمان است؟!

وی در ادامه پیشنهاد اضافه کردن بند جدید با موضوع خدمات، کارآفرینی، فناوری/ توسعه ای را مطرح کرد و گفت: در بخش فناوری باید به ثبت اختراع، تولید محصول، خدمات سیستم سلامت و غیره پرداخته شود.

دکتر ملک پور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز بر یکسان بودن اغلب شاخص ها در وزارت بهداشت و علوم تاکید کرد.

دکتر سیاوش معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه باید در آیین نامه نکات تشویقی لحاظ شود زیرا برای تعیین مسیر آینده دانشگاه ها سرنوشت ساز است.

دکتر فتوحی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: ماموریت های سپرده شده به اعضای هیات علمی پژوهشی تنها در سطح کشوری در نظر گرفته شده است در حالیکه در دانشگاه ها به سفارش ریاست یا معاونین ماموریت هایی به اعضای هیات علمی و پژوهشی سپرده می شود و باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

دکتر بیرودیان دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی یادآور شد: با قرار دادن فناوری در آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی، فشارها از نگارش مقاله توسط اعضای هیات علمی برداشته می شود و سبب کاهش تخلفات پژوهشی خواهدشد.

در پایان نشست دکتر علیزاده مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، اظهار داشت: نظرات و پیشنهادات دبیران کلان مناطق آمایشی در خصوص آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی جمع آوری شده و ضمن تجمیع مباحث با هماهنگی کمیته علمی بازنگری آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی نسخه نهایی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نشست آینده که با حضور تمامی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد، تهیه و اعلام می شود.