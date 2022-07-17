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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۹

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

۳۶ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

۳۶ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

ششمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان از ۲۷ تیرماه در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان به منظور حضور در رقابت‌های جهانی صربستان روزهای ۲۷ تیرماه تا ۵ مردادماه در محل خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) داریوش حضرتقلی زاده (خراسان شمالی) مجید داستان (تهران)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان) محمد رضا باقری کیان محمد جانلو سینا خلیلی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) حسین ابوذری (مازندران) یوسف کامرانی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران) محمد صادق فیروز پور (مازندران) محمدرضا عسگر پور (فارس)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) علی سواد کوهی (مازندران) مصطفی قیاسی (لرستان) محمد حسین نوروزیان (کردستان) حسن اسماعیل نژاد (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز) محسن مصطفوی (آذربایجان شرقی) هادی زمانی پور (همدان)

۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) احمد بذری (مازندران) مهدی حاجیلوئیان (همدان) امیر رضا دلیری (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: محمد حسین محمدیان (مازندران) مجتبی گلیج (مازندران) دانیال شریعتی نیا (همدان) میثم عبدی (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مهدی هاشمی (مازندران) علیرضا اکبرپور (مازندران)

مدیر فنی: محسن کاوه

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی- سید مصطفی میرعمادیان – بهنام احسان پور – مصطفی آقاجانی – اباذر اسلامی

کد مطلب 5540277

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