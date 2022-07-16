به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اوزان حاضر در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، وزن ۶۱ کیلوگرم بود که طی آن رضا اطری ملی‌پوش عنواندار و با تجربه کشورمان در یک وزن بالاتر به مصاف داریوش حضرتقلی زاده رفت و در نهایت به برتری رسید.

بدین ترتیب اطری توانست در وزن جدید هم به دوبنده تیم ملی دست باید تا به عنوان نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان به میدان برود.

در همین راستا رضا اطری بعد پیروزی در مصاف انتخابی اظهار امیداری کرد به دنبال کسب خوشرنگ‌ترین مدال جهانی است و گفت: به عنوان آزادکاری که تغییر وزن داده و به وزن جدید آمدم، کشتی خوبی گرفتم و خوشبختانه توانستم به برتری برسم. طبیعتاً حضور در یک وزن بالاتر این امکان را به من داد تا کمتر وزن کم کنم و با آمادگی و توان بیشتری به روی تشک بروم. ضمن اینکه حالا امیدوارم مشکلات قبلی را نداشته باشم و همین موضوع مرا به کسب خوشرنگترین مدال رقابت‌های جهانی امیدوارتر کرده می‌کند.

این آزادکار عنوادار کشورمان که در بازی‌های المپیک توکیو هم به میدان رفت ادامه داد: شاید با توجه به نتایج خوبی که در جام تختی و رقابت‌های انتخابی گرفتم انتظار از من بیشتر شده که سعی می‌کنم با تمام توان به میدان رفته و با دست پر از جهانی بازگردم. البته من در کشتی انتخابی با حضرتقلی‌زاده هیچ تجربه قبلی مصاف با او را نداشتم و فقط با آنالیز و بررسی کشتی‌های او به روی تشک رفتم که خوشبختانه پیروز شدم.

اطری با تاکید دوباره بر اینکه در گذشته از نظر وزنی تحت فشار بوده گفت: واقعاً نمی‌توانستم آنطور که می‌خواهم کشتی بگیرم چون مجبور به کاهش وزن بودم، اما حالا در وزن ۶۱ کیلوگرم بسیار راحت و باانگیزه هستم و مطمئنم می‌توانم مبارزات خوبی را در میادین پیش رو داشته باشم.

ملی پوش وزن ۶۱ کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران در پایان به رقبای اصلی خود در مسابقات جهانی اشاره کرد و افزود: در خصوص روس‌ها باید گفت که نباید غیبت آنها را مد نظر قرار داد، چراکه وزن من مدعیان زیادی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا دارد که همه برای خوشرنگترین مدال رقابتهای جهانی به صربستان خواهند آمد. من هم باید تلاش کنم در جمع این مدعیان بدرخشم و به مدالی که سال‌ها در انتظارش هستم، برسم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که روز ۱۹ تیرماه برگزار شد، رضا اطری در وزن ۶۱ کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به عنوان نفرات برتر اوزان خود شناخته شدند.