حجت الاسلام سید عبدالله مؤمنی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غدیر تنها روزی سعید نیست، افزود: واقعه غدیر در حقیقت یک فرهنگ سعادت آفرین است.

وی افزود: اگر بخواهیم آینده جهان هستی بر مدار آسایش، آرامش و امنیت بچرخد باید فرهنگ غدیر در جهان گسترش پیدا کند.

خطیب جمعه شهر پیرتاکید کرد: پیام جهانی و بشری غدیر این است که جهان مدیر لایق می‌خواهد، شناخت و معرفی این مدیر لایق با خداوند متعال است.

حجت الاسلام مؤمنی تبار تصریح کرد: فرهنگ غدیر یک پیام جهانی و فطرت پسند دارد که گویای اصل عقلی و وسیله عقلایی دارد.

او بر لزوم رجوع به کارشناس در عرصه نظری، عملی، دانشی و مهارتی برای شناخت بیشتر واقعه غدیر تاکید کرد و گفت: فرهنگ غدیر، موضوع مدیریت جامعه در ساخت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی است و بر این نکته شاخص پافشاری می ورزد که این مدیریت تنها شایسته کسی است که دانش و مهارت لازم را دارد.