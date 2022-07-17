به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اجرای مسابقه «سکوی ایران قوی» به دنبال توانمندسازی و کشف استعدادهای برتر دانش آموزان است، تا بتواند شرایطی را برای ورود دانش آموزان مستعد به دنیای رسانه فراهم کند.

در این مسابقه که با شعار «با دستان هم، ایران قوی میسازیم» برگزار می‌شود، دانش‌آموزان می‌توانند در حوزه های فرهنگی ادبی، هنرهای دستی و تجسمی، هنرهای نمایشی، ورزشی، علمی و مهارتی، خلاقیت و نوآوری، هنرهای آوایی و قرآنی و ... مهارت‌هایی را که قابل ارائه و جذاب برای مخاطبان باشد، به سکوی ایران قوی ارسال کنند.

دانش‌آموزان متقاضی باید وارد اپلیکیشن شاد شده و از بخش «تابستان من»، گزینه مسابقه «سکوی ایران قوی» را انتخاب کنند و پس از عضویت در کانال اطلاع رسانی و مطالعه شیوه‌نامه مسابقه، آثار خود را با استانداردهای تعریف شده تا تاریخ نوزدهم مرداد ماه در قالب ویدئو ارسال کنند.

پس از دریافت ویدئوهای ارسالی دانش آموزان، داوری اولیه انجام می گیرد و آثار منتخب برای اجرای حضوری در منطقه دعوت خواهند شد.

همچنین آثار برگزیده دانش آموزان منطقه در قالب ویدئو ضبط شده با کیفیت، توسط اساتید و هیات داوران ارزیابی شده و پس از کسب شایستگی و حد نصاب لازم از دانش آموزان جهت حضور در مرحله کشوری دعوت خواهد شد.



در این مرحله دانش آموزان در سطح کشوری با هم رقابت خواهند کرد و در انتها جوایز نفیسی به برندگان مسابقه اهدا خواهد شد.

متقاضیان شرکت در مسابقه در صورتی که هر گونه سؤال و یا ابهام داشته باشند، می توانند با کانون فرهنگی تربیتی منطقه خود تماس حاصل کنند.

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