به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسماعیلبگی به نارضایتی برخی مالکین تاکسیهای فرسوده که نسبت به انجام امور بانکی و واریز وجه خود اقدام کرده ولی موفق به تحویل گرفتن تاکسی سمند جایگزینشان نشده بودند، اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری و متعاقب توقف ثبت درخواست تاکسی سمند و پژو بدلیل عدم تولید، تحویل بالغ بر ۹۰۰ دستگاه تاکسی سمند تولیدی ایرانخودرو (که فرآیند مالی و قراردادی آنها به صدور فاکتور نیز منجر شده بود)، به دلیل اعمال ممنوعیت شمارهگذاری، با مشکل مواجه شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران افزود: از ابتدای بروز این معضل، پیگیریها به منظور حل و رفع از طریق تعامل با نهادهای ذیربط در وزارت کشور، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد در دستور کار سازمان تاکسیرانی شهر تهران قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این اقدامها پس از طی مراحل مختلف به برگزاری نشست با معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت منجر و طی آن مقرر شد با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد، مشکل توقف تحویل ۹۰۰ دستگاه تاکسی سمند شهر تهران مرتفع شود که با تحقق این امر، تاکسیهای مذکور از دو هفته آینده به مالکین تاکسیهای فرسوده تحویل خواهد شد.
اسماعیلبگی به رانندگان تاکسی پایتخت قول داد مجموعه دست اندرکاران سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با تمام توان موضوعات فعالیتی و معیشتی شأن را پیگیری و در جهت رفع مشکلات و معضلات موجود در کوتاهترین زمان ممکن تلاش مضاعف کنند.
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