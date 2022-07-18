ترافیک خاص تهران در مهمونی ۱۰ کیلومتری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران در ارتباط تلفنی زنده با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: همانطور که در خبرها آمده است تهران شرایط ترافیکی خیلی خاصی را تجربه می‌کند. خیابان ولیعصر (عج) برای اولین بار است که یک چنین جمعیت ۳ میلیونی را تجربه می‌کند.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد جمعیتی که آمده مسبوق به سابقه نیست و قریب به ۳ میلیون جمعیت از ابتدا و انتهای مسیر در تردد هستند. این ترافیک خاصی را بر محورهای اطراف خودش تحمیل کرده و اکثر خودروهایی که برای شرکت در مراسم آمده اند، در خیابان‌های شرقی و غربی محدوده خیابان ولیعصر (عج) پارک شده و تردد در آنها دیگر امکان پذیر نیست.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: مسیر جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج) که قبلاً اعلام شده بود، ترافیک عادی و روان خودش را خواهد داشت. با توجه به استقبال بی نظیری که از این مراسم صورت گرفت از ساعاتی پیش تقریباً از ساعت ۵ و ۶ بعدازظهر، این مسیر هم محدود شد و در اختیار جمعیت قرار گرفت. ولی خب این فضا، فضایی است که این حد از جمعیت را بیشتر از این جواب نمی‌دهد محورهای منتهی به آنجا مثل خیابان جمهوری، میدان جمهوری، میدان منیریه، حتی میدان انقلاب و پل کریمخان، اطراف در شبکه معابر پیرامونی خیابان ولیعصر (عج) مملو از جمعیت هست که در حال تردد هستند.

سردار حمیدی تاکید کرد: با یک چنین شرایطی تمهیداتی که اندیشیده شده اینکه ما ترافیک را از مسیرهای منتهی به این خیابان‌ها تغییر جهت دادیم و با توجه به اینکه کشش وجود ندارد مسیرهای جایگزین را برای عبور عزیزان پیش بینی کردیم که دارند از آن استفاده می‌کنند الآن ما حمل و نقل عمومی، آن سرویسی که بتواند انجام بدهد را در این شرایط نمی‌تواند در حال حاضر و مجبور است که مسیرهای متعددی را جابجا بکند تا بتواند به مقصد خودش برسد.

وی ادامه داد: خطوط بی. آر. تی عملاً بار ترافیکی خیلی سنگینی را که مملو از جمعیت است در خودش شاهد است، توصیه می‌کنیم که در حال حاضر با توجه به اینکه تقریباً ۴۵ دقیقه دیگر مراسم به اتمام می‌رسد مردم هم مراجعه خودشان را به خیابان ولیعصر (ع) منتفی بکنند و همین که از طریق صدا و سیما پیگیر مراسم باشند؛ شهروندانی هم که با خودرو نیامدند و حمل و نقل عمومی را در نظر گرفتند سیستم حمل و نقل عمومی کاملاً آماده است که بعد از پایان مراسم سرویس کاملاً مناسبی را شامل مترو، تاکسی‌ها، ون‌ها و اتوبوس‌های بی. آر. تی در اختیار مردم قرار بدهند تا ان شاء الله مسیر برگشت شأن هم با خدمات حمل و نقل عمومی همراه باشد.

سردار حمیدی درخصوص زمان پایان محدودیت‌های ترافیکی ایجاد شده گفت: تا زمانی که جمعیت در سطح شبکه معابر حضور داشته باشد، این محدودیت‌ها اعمال خواهد شد. برای ایمنی شهروندان توصیه می‌کنیم دیگر به خیابان ولیعصر (عج) مراجعه نداشته باشند. مراسم رو به اتمام است و ما آهسته آهسته برای خاتمه مراسم آماده می‌شویم.