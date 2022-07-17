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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

شکایت تازه از اپل به علت نقض حق اختراع

شکایت تازه از اپل به علت نقض حق اختراع

اپل هدف یک شکایت تازه به علت نقض حق اختراع قرار گرفته و شرکتی مدعی شده اپل بدون رعایت حقوق ثبت اختراع آن از فناوری اختصاصی این شرکت در تراشه‌های خود استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اپل اینسایدر، شرکت شاکی سنرای مموری نام دارد و به علت طرح شکایات متعدد علیه شرکت‌های بزرگ فناوری با هدف محکوم کردن آنها در دادگاه و دریافت غرامت شهرت دارد.

شکایت سونرای مموری علیه اپل در تاریخ ۱۵ ژوئیه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه غربی تگزاس ثبت شده و در آن اپل به نقض دو اختراع ثبت شده این شرکت متهم شده است.

یکی از اختراعات با عنوان تراشه چندپردازنده با چندین سیستم عامل مربوط به سال ۲۰۰۵ است و دیگری با عنوان مدار پمپ شارژ متغیر با بار دینامیکی اولین بار در سال ۲۰۰۴ ثبت شده است.

شرکت شاکی مدعی است از فناوری‌های یادشده در طیف گسترده‌ای از محصولات اپل استفاده شده که شامل فهرست بلندبالایی از محصولات اپل بوده و آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس، آی‌پد نسل پنجم، تمامی نسل‌های آی‌پد پرو و مدل‌های مختلف مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو را در بر می‌گیرد.

شرکت سنرای همچنین مدعی است از فناوری اول آن بدون کسب اجازه در تراشه‌های سری A، سری M و سری T اپل و نیز در تراشه SK Hynix NAND، که برای ذخیره سازی داده به کار می‌رود، استفاده شده است. اپل در واکنش هدف از این شکایات را کسب درآمد و جنجال آفرینی دانسته است.

کد مطلب 5540327

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