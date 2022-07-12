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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۶

اپل در روسیه جریمه شد

اپل در روسیه جریمه شد

دادگاهی در مسکو جریمه ای ۲ میلیون روبلی (۳۳ هزار و ۹۰۰ دلاری) برای اپل تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل وضع این جریمه سرباز زدن اپل برای ذخیره داده های شهروندان روسی در داخل این کشور است.

این درحالی است که دولت روسیه از زمان حمله به اوکراین به دلیل محتوای غیرقانونی، سانسور، ذخیره داده ها و نمایندگی محلی، شرکت های فناوری خارجی را به چالش کشیده است.

چندی قبل نیز دادگاهی در روسیه شرکت پستی آمریکایی UPS را به دلیل عدم ذخیره سازی محلی داده های کاربران روسی داخل کشور، یک میلیون روبل ( معادل ۱۸۹۰۰ دلار) جریمه کرد.

در اواخر خرداد ماه نیز دادگاهی دیگر در مسکو جریمه ای ۱۵ میلیون روبلی برای گوگل تعیین کرده که معادل ۲۶۰ هزار دلار آمریکا است.

دلیل وضع جریمه مذکور نیز عدم پیروی گوگل از قانون روسیه است که در خصوص الزام شرکت ها به ذخیره داده های کاربران داخل کشور وضع شده است.

کد مطلب 5536711

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