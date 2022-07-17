آغاز طرح ملی ضیافت ایثار ویژه دانشجویان شاهد از فردا ۲۷ تیر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سید فردین تقیزاده گفت: اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان با هدف بصیرتافزایی دانشجویان شاهد و ایثارگر برای اولین بار طرح ملی ضیافت ایثار را برگزار میکند.
وی ادامه داد: طرح ضیافت ایثار به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد تا دانشجویان علاوه بر شرکت در جلسات آموزشی و فوق برنامه از زیارت حرم امام رضا «ع» نیز بهرمند شوند.
تقیزاده با بیان اینکه در این دوره ۴۰۰ نفر از برادران و ۴۰۰ نفر از خواهران شرکت خواهند کرد؛ افزود: طرح ضیافت ایثار با احتساب ورود و خروج دانشجویان طی ۱۰ روز برگزار میشود. در این طرح مقرر شده است کلاسهای روانشناسی، جامعه شناسی، اعتقادی و بسیاری از حوزههای دیگر که فکر میکنیم دانشجویان در طول زندگی به آنها نیاز دارند را برگزار کنیم.
وی بیان کرد: در دوره ده روزه طرح ضیافت ایثار صبحها کلاسهای آموزشی و بعد از ظهرها کلاسهای فوق برنامه برگزار خواهد شد. همچنین در این طرح، مسابقات ورزشی، کتاب خوانی، دلنوشته، نقد فیلم کلاسهای بصیرت افزایی، زیارت حرم و حرم شناسی، بازدیدهای علمی مسابقات ورزشی، تریبون آزاد، پرسش و پاسخ، کارگاههای آموزشی مشاورهای و ازدواج و غیره را نیز خواهیم داشت.
مدیر کل دانشجویان شاهد ایثارگر سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: از آنجایی که طول دوره محدود است به تعداد ساعات بیشتری نیازمند هستیم به همین منظور سعی میکنیم دورههای تکمیلی را در سالهای آینده برگزار کنیم.
تقیزاده در خصوص نحوه حضور دانشجویان در طرح ضیافت ایثار گفت: شاخصهایی برای انتخاب دانشجویان و ظرفیت مشخصی برای دانشگاهها در نظر گرفته شد. در نهایت کلیه دانشجویان به ۱۰ کاروان تقسیم شدند که هرکاروان یک سرپرست دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح ضیافت ایثار برای برادران از فردا ۲۷ تیر ماه آغاز میشود و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد، برگزاری این طرح برای خواهران نیز در ماه محرم انجام خواهد شد.
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