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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۷

در درگیری های صبح امروز در طوباس فلسطین؛

جیپ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در آتش سوخت+ عکس

جیپ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در آتش سوخت+ عکس

منابع فلسطینی گزارش دادند که در جریان درگیری های امروز مبارزان مقاومت با نظامیان صهیونیست در منطقه طوباس کرانه باختری، یک جیپ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در آتش سوخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، نظامیان صهیونیست صبح امروز به منطقه طوباس در کرانه باختری یورش بردند.

در جریان این یورش نظامیان صهیونیست با تیراندازی مبارزان مقاومت غافلگیر شده و مجبور به عقب نشینی شدند.

همچنین منابع فلسطینی با انتشار تصویری اعلام کردند که در جریان یورش امروز نظامیان صهیونیست، یک جیپ نظامی پس از پرتاب کوکتل مولوتوف، آتش گرفته و طعمه حریق شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

طوباس منطقه‌ای در شمال نابلس و در همسایگی جنین است که بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۷ قریب به ۱۷۰۰۰ نفر جمعیت دارد.


جیپ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در آتش سوخت+ عکس

کد مطلب 5540363

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